Markus „Notch“ Persson deutet Minecraft 2 an – kommt der spirituelle Nachfolger?

Markus „Notch“ Persson, der legendäre Schöpfer von „Minecraft„, hat mit einem Social-Media-Post die Fans in Aufruhr versetzt. In einem unerwartet offenen Kommentar sprach er davon, dass er „im Grunde Minecraft 2 angekündigt“ habe – ein Satz, der sofort die Fantasie von Millionen Fans beflügelte. Doch wie ernst sind seine Worte wirklich?

Ein Jahrzehnt nach Minecraft: Was plant Notch?

Fast 15 Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Version von „Minecraft“, die Notch in nur einer Woche zusammengebastelt hat, scheint der Entwickler wieder inspiriert zu sein. In seinem Beitrag erklärte er, dass er Lust habe, erneut ein Spiel zu entwickeln, und dabei sogar bereit wäre, sich an einen „spirituellen Nachfolger“ von Minecraft zu wagen. Allerdings betonte er, dass es ihm „total egal“ sei, welches Spiel er als Nächstes macht – oder ob überhaupt eines entsteht.

Diese ambivalente Haltung dürfte Fans vertraut vorkommen. Notch ist bekannt für seine unkonventionellen Ansichten und seine Abneigung gegenüber dem Druck, ein Produkt zu liefern, das zwangsläufig den Erwartungen entspricht.

Minecraft 2: Hoffnung oder Hirngespinst?

Seit Microsoft Mojang und damit „Minecraft“ übernommen hat, gab es kaum innovative Fortschritte – abgesehen von Spin-offs wie Minecraft Dungeons. Die Vision eines direkten Nachfolgers blieb unerfüllt, und viele Fans fragen sich, ob Notch das Zepter wieder in die Hand nehmen will. Seine jüngste Aussage, dass er „wirklich gerne an einem Spiel arbeiten würde“, heizt diese Spekulationen an.

Er selbst bleibt jedoch skeptisch: Spirituelle Nachfolger seien „tragisch“ und oft ein Schatten ihres Originals. Gleichzeitig ließ er durchblicken, dass er bereit wäre, auf die Wünsche der Fans einzugehen – zumindest, wenn sie „bereit sind, das Geld für ein neues Produkt auszugeben“.

Zwischen Nostalgie und Realität

Ob „Minecraft 2“ tatsächlich das Licht der Welt erblicken wird, bleibt ungewiss. Notch selbst äußerte Zweifel, ob er ein solches Projekt jemals fertigstellen könnte, gestand aber ein, dass ihm die Arbeit daran große Freude bereitet. Für Fans bleibt sein Post jedoch ein Funken Hoffnung: Vielleicht kehrt der Geist von Minecraft eines Tages zurück – mit Notch am Steuer.