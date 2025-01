Ken Levines „Judas“: Ein narrativer Meilenstein oder einfach nur Wahnsinn?

Die Entwicklung von Judas begann bereits 2014, unmittelbar nach dem Release von Bioshock Infinite: Burial at Sea. Fast ein Jahrzehnt Arbeit steckt in diesem Projekt, das laut Levine neue Maßstäbe setzen soll. Gerüchten zufolge könnte Judas bereits 2025 erscheinen – doch bis dahin dürfen Fans gespannt auf weitere Details warten.

Laut Levine liegt die größte Herausforderung darin, diese Freiheit organisch und sinnvoll in die Geschichte einzubetten. „Wir versuchen, eine wörtlichere Erzählweise zu finden, die unglaublich offen ist“, so Levine. Das Ziel: Jeder Spieler soll das Gefühl haben, seine eigene, maßgeschneiderte Geschichte zu erleben, ohne dass die Narrative an Kohärenz verliert.

Ken Levine, der kreative Kopf hinter der legendären Bioshock-Reihe, steht kurz davor, mit seinem neuesten Projekt Judas die Gaming-Welt erneut zu revolutionieren. Doch diesmal, so Levine, wird alles anders. Wer glaubt, dass Judas lediglich ein weiteres narrativ getriebenes Spiel im Stil von Bioshock wird, könnte kaum weiter danebenliegen. In einem kürzlichen Interview ließ der Spieledesigner durchblicken, dass seine neue IP wortwörtlich „nicht von dieser Welt“ sein wird.

