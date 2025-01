Marvel Rivals-Leak – Neue X-Men und Blade in Planung?

Die erste Season von Marvel Rivals brachte mit Mr. Fantastic, Human Torch, Invisible Woman und The Thing die Fantastic Four ins Spiel. Gleichzeitig wurde eine düstere Vampir-Handlung eingeführt, in der Dracula, das Darkhold und Dr. Doom zentrale Rollen spielen. Diese Kombination hat das Interesse der Spieler geweckt – nicht zuletzt, weil Blade in der Geschichte fast unverzichtbar scheint. Artwork, das ihn zeigt, sorgt für Spekulationen, doch eine offizielle Bestätigung fehlt bislang.

Marvel Rivals begeistert derzeit Fans mit seinem dynamischen Gameplay und einer stetig wachsenden Liste an Charakteren. Doch was als nächstes kommt, könnte selbst eingefleischte Comic-Liebhaber überraschen. Dank eines kürzlichen Leaks dürfen sich Spieler möglicherweise bald auf neue Gesichter freuen – darunter Professor X, Cyclops und andere X-Men.

What do you think?