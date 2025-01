The Elder Scrolls V: Oblivion-Remake – Insider nennt Release-Zeitraum

Das heiß erwartete Remake von „The Elder Scrolls IV: Oblivion“ könnte schon im Juni 2025 erscheinen, wenn man den neuesten Insider-Informationen Glauben schenken darf. Der Xbox-Insider NateTheHate enthüllte in seinem Podcast, dass das lange spekulierte Projekt nicht nur existiert, sondern in wenigen Monaten veröffentlicht werden könnte. Fans des RPG-Klassikers dürfen also gespannt sein.

Von Remaster zu Remake: Ein langer Weg

Erste Hinweise auf das Oblivion-Remaster tauchten bereits 2023 auf, als vertrauliche Microsoft-Dokumente durch einen Leak an die Öffentlichkeit gelangten. Damals war noch von einem „Remaster“ die Rede, das ursprünglich für 2022 geplant war. Doch offenbar wurde das Projekt überarbeitet, verschoben und möglicherweise in ein vollständiges Remake verwandelt.

Diese Entwicklung passt zu den aktuellen Branchen-Trends: Immer mehr klassische Spiele erhalten Remakes statt einfacher Remaster, um sowohl grafisch als auch spielerisch moderne Standards zu erfüllen. NateTheHate betonte in seinem Podcast, dass „die kommenden Monate spannend werden“, insbesondere weil Bethesda und Xbox das Spiel möglicherweise bald offiziell ankündigen.

Neben den Aussagen von NateTheHate gibt es weitere Indizien, die auf das Remake hinweisen. Ein Mitarbeiter des Entwicklerstudios Virtuos, das bereits an ähnlichen Projekten beteiligt war, listete kürzlich auf LinkedIn ein „unangekündigtes Remake“ auf Basis der Unreal Engine 5 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Genau dieses Studio wurde zuvor mit einem möglichen Oblivion-Projekt in Verbindung gebracht. Die Ankündigung wird gemäß weiteren Berichten beim Xbox Direct Showcase am 23. Januar erwartet.

Weitere Remakes auf dem Weg?

„The Elder Scrolls V: Oblivion“ wäre nicht das einzige Spiel aus der Bethesda-Bibliothek, das ein Remake erhalten könnte. Das durchgesickerte Microsoft-Dokument erwähnte auch ein Remaster oder Remake von „Fallout 3“. Sollte sich die Neuauflage von „Oblivion“ bewahrheiten, könnte dies ein weiteres Highlight für Bethesda-Fans in den kommenden Jahren sein.

Falls sich die Gerüchte bestätigen, könnte das Remake ein weiterer wichtiger Schritt in Microsofts Strategie sein, den Game Pass durch exklusive Inhalte attraktiver zu machen. NateTheHate glaubt, dass Microsoft versuchen wird, mit solchen Titeln den Hype rund um ihre Plattform langfristig zu stärken. Für Fans der Elder Scrolls-Reihe wäre dies eine Gelegenheit, den zeitlosen Klassiker mit modernen Verbesserungen neu zu erleben.

Ob wir tatsächlich schon im Juni durch die kaiserliche Hauptstadt Cyrodiil streifen dürfen, bleibt abzuwarten. Doch mit der Game-Pass-Integration und dem generellen Interesse an Remakes stehen die Chancen gut, dass Bethesda und Xbox diese Bombe bald offiziell platzen lassen. Bis dahin heißt es: Geduldig bleiben und die nächsten Ankündigungen aufmerksam verfolgen.