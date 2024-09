Minecraft: Update und Pläne für die native PS5-Version

Minecraft erfreut sich auch Jahre nach seiner Veröffentlichung einer riesigen Fangemeinde. Aktuell arbeiten die Entwickler intensiv daran, die native Version für die PS5 zu entwickeln, um auch hier das Spielerlebnis auf das nächste Level zu heben. Wie die aktuellen Pläne dazu aussehen, verrät man heute in einem Update.

Für 2024 haben sich die Entwickler weitere spannende Ziele gesetzt, wie es in dem Blog Post heißt. Eine der größten Prioritäten wird es sein, das Multiplayer-Erlebnis zu verbessern. Dabei soll es einfacher werden, Freunde im Spiel zu finden und mit ihnen in Kontakt zu treten. Das soziale Element von Minecraft war schon immer ein zentraler Bestandteil, und dieses soll nun durch neue Funktionen weiter ausgebaut werden.

Minecraft erhält neue Release-Strategie

Zudem hat das Minecraft-Team eine neue Strategie für die Veröffentlichung von Inhalten angekündigt. Bisher gab es einmal im Jahr, meist im Sommer, ein großes Update. Zukünftig wird es regelmäßige, kleinere „Game Drops“ über das gesamte Jahr verteilt geben. Diese Game Drops werden verschieden groß sein, wobei jedes Drop neue, spannende Features enthält, die den Spielern frische Erkundungsmöglichkeiten bieten. Damit wollen die Entwickler die Spieler kontinuierlich mit neuen Inhalten versorgen, ohne dass lange Wartezeiten zwischen den Updates entstehen.

Ein erster Test dieses neuen Veröffentlichungsmodells fand bereits im Dezember 2023 statt. Damals wurden optische Anpassungen an Fledermäusen vorgenommen und verzierte Töpfe in funktionale Aufbewahrungsbehälter umgewandelt. Im April 2024 folgte dann das Update „Armored Paws“, welches Gürteltiere, verschiedene Wolfsvarianten und Wolfsrüstungen in das Spiel einführte.

Das Minecraft-Team arbeitet jedoch nicht nur an kurzfristigen Inhalten. Langfristige Projekte, die das Spiel für die Zukunft fit machen sollen, sind ebenfalls in Planung. So soll Minecraft auch in den kommenden Jahren weiterwachsen und sowohl neue als auch erfahrene Spieler begeistern. Damit bleibt es spannend, welche Neuerungen in den kommenden Monaten und Jahren auf die Spieler zukommen werden.

Minecraft Live: Ein neues Format ohne Massenabstimmung

Minecraft Live erfährt ebenfalls eine bedeutende Veränderung. Statt einer einzigen Sendung im Jahr, die traditionell im Oktober ausgestrahlt wurde, wird es künftig zwei fokussierte Sendungen pro Jahr geben. Die Massenabstimmung, bei der die Community über neue Inhalte entscheiden konnte, wird abgeschafft. Stattdessen wird der Schwerpunkt darauf gelegt, euch direkt und umfassend über die neuesten Entwicklungen im Spiel zu informieren.

In jeder Sendung erfahrt man so, an welchen Features aktuell gearbeitet wird, welche Neuerungen getestet werden und was es an spannenden Nachrichten aus dem gesamten Minecraft-Franchise gibt. Diese Änderung soll eine bessere Übersicht und detailliertere Einblicke in die Zukunft von Minecraft bieten.

Wann die native PS5-Version von Minecraft erscheint, verrät der Entwickler heute noch nicht.