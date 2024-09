Funko Fusion: 10:10 Games kündigt aufregende Kooperation mit KFC an

10:10 Games kündigt eine aufregende Zusammenarbeit mit KFC, Funko, Inc. und Universal Products & Experiences an, bei der Colonel Sanders, der Gründer des ikonischen Fast-Food-Restaurants, als spielbare Figur in „Funko Fusion“ integriert wird.

Spieler haben damit die Gelegenheit, Colonel Sanders durch verschiedene Welten zu steuern, die auf bekannten Filmen und Serien basieren, darunter Jurassic World, Zurück in die Zukunft, JAWS, Battlestar Galactica, Das Ding aus einer anderen Welt und Five Nights at Freddy’s. Der Colonel wird in seinem charakteristischen weißen Anzug die bunten, abenteuerlichen Funko-Welten durchqueren und spannende Cameo-Auftritte feiern.

Das Spiel vereint bekanntermaßen zahlreiche populäre Franchises aus Filmen, Serien und Popkultur in einer bunten, stilisierten Welt, die auf den berühmten Funko-Pop-Figuren basiert. Spieler können in die Rolle von verschiedenen ikonischen Charakteren schlüpfen und diese in funko-typischer Comic-Optik durch abwechslungsreiche, themenbasierte Level steuern. Neben dem Erkunden und Kämpfen in diesen Universen ist auch das Sammeln von In-Game-Items und das Freischalten von Bonus-Charakteren ein zentraler Bestandteil des Spiels. Einzigartige Fähigkeiten und Outfits der Charaktere sorgen indes für abwechslungsreiche Action und geben den Spieler zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Anpassung ihrer Figuren.

Wer das Spiel bereits vor dem offiziellen Erscheinungstermin am kommenden Freitag vorbestellt, erhält zudem ein exklusives DLC-Paket. Dieses enthält zusätzliche Inhalte zu The Walking Dead, darunter zwei Bonus-Charaktere: Rick Grimes und Michonne, die aus den preisgekrönten Comics von Skybound bekannt sind. Beide Charaktere werden zudem alternative Outfits im Spiel haben, um die Vielfalt der Anpassungsmöglichkeiten weiter zu erweitern.

„Funko Fusion„ wird am 13. September 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam veröffentlicht.