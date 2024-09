Test Drive Unlimited Solar Crown: Server laufen endlich, Spieler erhalten Kompensation

Zum offiziellen Release von Test Drive Unlimited Solar Crown am 12. März sollten alle Probleme behoben sein. Käufer der Sharps- und Street-Editionen können bereits am kommenden Dienstag loslegen.

Inzwischen hat sich die Qualität der Dienste seit dem offiziellen Early Access-Start spürbar verbessert. Der Anteil der erfolgreich angemeldeten Spieler stieg laut KT Racing von anfänglich 45 % in den ersten drei Stunden auf stabile 96 % acht Stunden nach dem Start und bleibt seither konstant. Gelegentliche Verbindungsprobleme können allerdings weiterhin auftreten, an deren Lösung noch gearbeitet wird. Vor allem die Schwierigkeiten mit den Racing-Servern wurden weitgehend behoben und bereiten jetzt keine Probleme mehr.

