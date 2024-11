Naughty Dogs neues Spiel: Neil Druckmann empfindet „pure Aufregung“

Neil Druckmann, Co-Director von „The Last of Us“ und der kreative Kopf hinter Naughty Dog, hat in einem Interview mit Variety verraten, dass das Studio derzeit an einem neuen Projekt arbeitet, das ihn in „pure Aufregung“ versetzt. Dieses bisher nicht angekündigte Spiel sorgt bereits für viel Aufregung unter den Fans – auch wenn konkrete Details zum Inhalt oder der Ausrichtung bislang rar sind. Die Meldung, dass Druckmann von seinem aktuellen Projekt so begeistert ist, weckt allerdings das Interesse an dem, was das Studio in seiner nächsten Phase zu bieten hat.

Was ist über das neue Naughty Dog-Spiel bekannt?

Das kommende Spiel soll ein Singleplayer-Titel sein, der den Spielern eine einzigartige Freiheit bieten wird. Druckmann betonte, dass er schon seit 2020 an dem Projekt arbeitet und es ihm besonders am Herzen liegt. Interessanterweise erklärte er, dass sein Schweigen über das Projekt nicht aus mangelndem Enthusiasmus, sondern aus der Vorsicht von Sony resultiere, die ihn daran hindere, zu viel zu verraten. Trotz dieser Zurückhaltung ist Druckmann eindeutig stolz auf das, was Naughty Dog derzeit entwickelt.

Zudem wurde vor wenigen Tagen bestätigt, dass der Schauspieler und Synchronsprecher Troy Baker, der unter anderem als Joel in „The Last of Us“ und Nathan Drake in „Uncharted 4“ zu „sehen“ war, wieder mit Druckmann zusammenarbeiten wird. Die Fans dürfen also gespannt sein, welche Rolle Baker in diesem neuen Projekt übernehmen wird. Auch wenn viele Details noch im Dunkeln liegen, ist sicher, dass Baker als erfahrener Sprecher und in vielen anderen großen Titeln zu einem wesentlichen Bestandteil des Erfolgs von Naughty Dog geworden ist.

Es ist nicht Timeless Travel

Aktuelle Gerüchte über den Titel „Timeless Travel“ wurden indes schnell widerlegt. Dennoch bleibt die Neugier groß, und viele hoffen, dass das Spiel die hohen Erwartungen an Naughty Dog erfüllen wird. Angesichts des Erfolgs von „The Last of Us“ und der Uncharted-Reihe ist es kaum vorstellbar, dass Druckmann und sein Team ein Projekt auf den Markt bringen, das nicht die Messlatte erneut höher legt.