30 Jahre PlayStation: Die unterschätzte Revolution der PlayStation Vita

In der faszinierenden Geschichte von PlayStation nimmt die PlayStation Vita (PS Vita) einen besonderen Platz ein. Obwohl sie im Vergleich zu den Konsolen ihrer Zeit oft im Schatten stand, markierte sie einen wichtigen Meilenstein in der Evolution des Gaming – insbesondere im portablen Bereich. Sony wagte mit der PS Vita den Schritt, Konsolenqualität in die Hände der Spieler zu bringen, und legte damit den Grundstein für Technologien, die heute noch in der PS5 oder der PlayStation Portal Anwendung finden.

Konsolenqualität für die Hosentasche

Mit der PS Vita versprach Sony nicht weniger als das: Gaming auf „Konsolen-Niveau“ in einem tragbaren Format. Und sie lieferte ab. Spiele wie Uncharted: Golden Abyss und WipEout 2048 setzten neue Maßstäbe für portable Blockbuster-Titel, während kleinere, digital verfügbare Spiele wie Super StarDust Delta für Abwechslung sorgten. Besonders beeindruckend war, dass diese Spiele auf winzigen Speicherkarten Platz fanden – ein Vorläufer späterer Speicherlösungen.

Die PS Vita überzeugte nicht nur mit ihrer Spielebibliothek, sondern auch mit ihrer Hardware. Das brillante OLED-Display bot eine für die damalige Zeit überragende Bildqualität, und die Touchscreen-Funktionalität brachte innovative Interaktionsmöglichkeiten. Spieler konnten mit Titeln wie Tearaway und LittleBigPlanet auf neue, immersive Weise interagieren.

Eine weitere bahnbrechende Innovation war das Touchpad auf der Rückseite der Konsole. Diese einzigartige Steuerungsmöglichkeit eröffnete nicht nur mehr Eingabemöglichkeiten, sondern auch neue Gameplay-Ansätze: von präzisen Schüssen in FIFA Football bis hin zu Spezialmanövern in der God of War Collection, die Sony als Beispiel nennt.

Das Touchpad auf der Rückseite war eine eche Innovation im Mobile-Gaminng

Remote Play: Die Vision eines vernetzten Ökosystems

Ein besonderes Highlight der PS Vita war die Remote-Play-Funktion. Spieler konnten ihre PS4- und ausgewählte PS3-Spiele direkt auf die Vita streamen. Das bedeutete Gaming ohne Fernseher – perfekt für Haushalte, in denen der große Bildschirm heiß umkämpft war. Diese Funktion wurde später mit PlayStation Portal und der PS5 übernommen und damit trotz ihres begrenzten kommerziellen Erfolges die Gaming-Welt nachhaltig geprägt.

Viele der Technologien, die damals in ihrer Hardware steckten, sind heute Standard in der PlayStation-Welt. Zum 30-jährigen Jubiläum von PlayStation lohnt sich ein Blick zurück auf dieses unterschätzte Juwel, das seiner Zeit in vielerlei Hinsicht voraus war.