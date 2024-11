PlayStation Plus-Spiele im Dezember: Ein GOTY-Gewinner und Abenteuer, die begeistern

PlayStation Plus-Mitglieder können sich diesen Dezember auf ein aufregendes Trio freuen: It Takes Two, Aliens: Dark Descent und Temtem werden ab dem 3. Dezember verfügbar sein. Von emotionalen Koop-Abenteuern über taktisches Überleben bis hin zu bunten Kreaturensammlungen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

It Takes Two: Kooperative Action

Das vielfach ausgezeichnete Koop-Spiel, darunter Game of the Year, It Takes Two (unser Review) bietet eine herzerwärmende Mischung aus Humor, Spannung und Teamarbeit. Spieler schlüpfen in die Rollen von Cody und May, einem Paar in der Krise, das durch Magie in Puppen verwandelt wird. Gefangen in einer skurrilen Fantasiewelt müssen sie zusammenarbeiten, um ihre Beziehung zu retten. Mit innovativem Gameplay, einzigartigen Level-Designs und urkomischen Herausforderungen – vom Kampf gegen Gangster-Eichhörnchen bis zum DJ-Auftritt in einem Nachtclub – sorgt It Takes Two für unvergessliche gemeinsame Stunden.

Aliens: Dark Descent – Taktik trifft Horror

In Aliens: Dark Descent warten intensive Echtzeitstrategie und düstere Science-Fiction. Spieler leiten einen Trupp Kolonialmarines, um auf dem Mond Lethe einen Xenomorph-Ausbruch einzudämmen. Jede Entscheidung zählt, denn der Tod ist endgültig. Mit dynamischen Feinden, die sich an die Spielweise anpassen, und einer bedrohlichen Atmosphäre, die dem Klassiker der Alien-Reihe gerecht wird, ist dieses Spiel ein Muss für Fans von Taktik und Horror.

Temtem: Sammeln, kämpfen, siegen

Für alle, die von Abenteuern in bunten Fantasiewelten träumen, ist Temtem perfekt. In diesem MMO-RPG erkunden Spieler die schwebenden Inseln des Airborne Archipelago, fangen wilde Temtem, kämpfen gegen rivalisierende Bändiger und legen den finsteren Clan Belsoto lahm. Mit Koop-Möglichkeiten, einem umfangreichen Handelssystem und der Chance, der ultimative Temtem-Bändiger zu werden, bietet das Spiel einen erfrischenden Twist für Fans des Kreaturensammel-Genres.

Diese drei Titel stehen bis zum 6. Januar zur Verfügung – ein perfekter Grund, den Dezember mit PlayStation Plus zu verbringen. Zusätzlich gibt es im Rahmen der 30-Jahr-Feierlichkeiten von PlayStation exklusive Aktionen wie Turniere, eine Premium-Spielprobe und ein kostenloses Online-Multiplayer-Wochenende.