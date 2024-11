PlayStation Plus: Zum Jubiläum gibt es im Dezember ein dickes Extra

Dezember wird für PlayStation Plus-User ein Fest der Erinnerungen, Wettbewerbe und exklusiven Angebote. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Marke erwarten uns spannende Klassiker, Multiplayer-Events, E-Sport-Turniere und großzügige Gewinnspiele. Hier ist, worauf sich Spieler freuen können:

Los geht es mit einem kostenlosen Online-Multiplayer-Wochenende. Vom 6. bis 8. Dezember heißt es: alle ans Netz! PlayStation lädt zu einem verlängerten kostenlosen Multiplayer-Wochenende ein. Egal, ob auf PS5 oder PS4 – in dieser Zeit können Spieler den Online-Modus ihrer Titel auch ohne PlayStation Plus-Mitgliedschaft ausprobieren und sich mit Freunden weltweit messen.

Im selben Zeitraum, vom 6. bis 8. Dezember, starten PS5-E-Sport-Turniere für beliebte Titel wie „Tekken 8“, „Mortal Kombat 1“ und „NBA 2K25“. Neben Ruhm und Ehre winken exklusive Avatare und Preise. Registrieren können sich Spieler direkt im Game Hub oder über die PlayStation-Turnierfunktion.

Klassikerkatalog: Die Sly-Trilogie und Jak and Daxter kehren zurück

Ab dem 10. Dezember können PlayStation Plus Premium-Mitglieder in die Vergangenheit reisen. Die PS2-Klassiker „Sly 2: Band of Thieves“ und „Sly 3: Honor Among Thieves“ vervollständigen die beliebte Sly-Trilogie. Ebenso können Abenteurer Naughty Dogs Meisterwerk „Jak and Daxter: The Precursor Legacy“genießen. Ein perfekter Anlass, um ikonische Geschichten erneut zu erleben oder zum ersten Mal in diese Welten einzutauchen.

Zwischen dem 10. und 23. Dezember haben 30 Gewinner pro Land außerdem die Chance, eine 30-monatige PlayStation Plus Premium-Mitgliedschaft zu ergattern. Die Teilnahme ist denkbar einfach: Mitglieder müssen lediglich ein Spiel aus dem Klassikerkatalog spielen oder eine neue Premium/Deluxe-Mitgliedschaft erwerben.

Sony Pictures Core: Filmfans kommen auf ihre Kosten

Und zum krönenden Abschluss: Vom 3. bis 9. Dezember erhalten PlayStation Plus-Mitglieder 30 % Rabatt auf 100 Topfilme in der Sony Pictures Core-App, darunter Highlights wie „Spider-Man: A New Universe“ und „Gran Turismo“. Zusätzlich gibt es vom 10. Dezember bis 10. Januar Filmguthaben beim Kauf einer 12-monatigen PlayStation Plus-Mitgliedschaft.

Welche Spiele dem gewohnten Line-up beitreten, erfahrt ihr in diesem Artikel.