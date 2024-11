PlayStation Portal – Neue limitierte Auflage in Planung?

PlayStation Portal soll bald in einer neuen Farbe erscheinen – und das nicht in irgendeiner Standardfarbe, sondern in elegantem Schwarz. Der Leaker billbil-kun, bekannt dafür, fast jedes noch geheime Sony-Projekt ans Licht zu bringen, deutet entsprechende Pläne von Sony an – aber nur in einer limitierten Stückzahl. Dieser Schritt dürfte viele überraschen, vor allem angesichts der Tatsache, dass der Handheld bisher nur in Weiß und in der PlayStation 30th Anniversary Edition in Grau erhältlich war.

PlayStation Portal Ankündigung in Kürze?

Wann genau die schwarze Variante von PlayStation Portals erscheint, bleibt ein Rätsel. Der Leaker konnte noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin bestätigen, ließ jedoch durchblicken, dass der Preis derselbe sein wird wie bei der ursprünglichen weißen Version. Das überrascht insofern, als Sony bei der 30th Anniversary Edition einen Aufschlag von 20 Euro berechnet hat, obwohl hier lediglich die Farbe und das Verpackungsdesign geändert wurden. Das USB-Kabel mit dem 30th Anniversary-Preis scheint den Preis somit ordentlich in die Höhe getrieben zu haben.

Warum wird das PlayStation Portal in einer solch limitierten Auflage angeboten? Eine Antwort darauf fehlt derzeit, aber der Leak deutet darauf hin, dass die Produktion je nach Nachfrage möglicherweise nachjustiert wird. Sony scheint vorsichtig zu sein, was die Stückzahl betrifft, um zu vermeiden, dass sie mit zu vielen Geräten auf den Markt kommen. Dennoch könnte die limitierte Auflage den Reiz dieses neuen Modells noch verstärken und für noch mehr Nachfrage sorgen – ein cleverer Schachzug von Sony, um das Interesse hochzuhalten.

Der Bericht erwähnt auch, dass die schwarze PlayStation Portal-Variante weltweit erhältlich sein wird, ob es deshalb zu ähnlichen Szenarien wie bei der 30th Anniversary kommt, bleibt die spannende Frage. Zudem soll Sony auch an anderer Hardware und Zubehör arbeiten, einschließlich der offiziellen Headsets und des DualSense Edge Controllers. Ferner ist die Rede von einem nativen Handheld-Gerät, das PS5-Spiele unterstützt.