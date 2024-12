Neue Indiana Jones-Spiele? Insider sorgt für Schatzfieber bei Fans

Trotz der Begeisterung bleibt ein entscheidender Faktor offen: Wie erfolgreich ist Indiana Jones and the Great Circle tatsächlich? Xbox hat bislang keine Verkaufszahlen veröffentlicht, und die Performance auf Xbox Game Pass ist ebenfalls unklar. Eine breitere Bewertung könnte erst nach der Veröffentlichung der PlayStation 5-Version im nächsten Jahr erfolgen.

Looks like we're getting more Indy games 👀

Das erst kürzlich veröffentlichte Spiel Indiana Jones and the Great Circle hat positive Kritiken erhalten und könnte ein vielversprechender Startpunkt für eine Fortsetzung sein. Fans spekulieren, ob Bethesda und MachineGames, die Entwickler des aktuellen Spiels, auch die nächsten Titel übernehmen werden. Angesichts der Entwicklungszeit moderner AAA-Spiele dürfte dies allerdings einige Jahre dauern.

Fans des ikonischen Archäologen können sich möglicherweise auf mehr Abenteuer freuen. Ein bekannter Insider, der für seine Film-Leaks bekannt ist, deutete auf X an, dass weitere Indiana Jones-Spiele in Arbeit sein könnten. Sein Kommentar „sieht aus, als würden wir weitere Indy-Spiele bekommen“, untermalt mit Emoji-Augen, ließ die Gerüchteküche brodeln.

