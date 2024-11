Pacific Drive: Frisches Update für neue Abenteuer und Geheimnisse in der Zone

Das Trips and Treasures-Update bringt eine Fülle neuer Möglichkeiten, die Zone zu erkunden und einzigartige Belohnungen zu entdecken. Besonders im Fokus stehen die mysteriösen Goldshells – eigenartige Kapseln, die an verdrehten Bäumen wachsen und eine Vielzahl an kosmetischen Objekten verbergen. Doch Vorsicht: Das Knacken dieser Schalen ist ein kleines Rätsel für sich!

Bevor es wieder in den pazifischen Nordwesten von Pacific Drive geht, sollte man seiner Garage einen neuen Look verpassen. Das dritte kostenlose Inhaltsupdate für das beliebte Auto-Survival-Spiel von Ironwood Studios bietet nicht nur aufregende neue Features für eure Abenteuer, sondern auch frische kosmetische Optionen für euer Fahrzeug und eure Basis.

