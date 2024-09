HITMAN World of Assassination findet den Weg auf die PS VR2

Das Dual-Wielding-Feature erweitert die Handlungsmöglichkeiten erheblich: Spieler können jetzt mit beiden Händen gleichzeitig Aktionen ausführen, nachladen, Waffen am Körper tragen oder mit einem Scharfschützengewehr durch das Zielfernrohr zielen. Diese Neuerungen, kombiniert mit der Unterstützung für Raummaßstab und adaptiven Triggern der PlayStation VR2-Controller, sorgen für ein realistischeres und fesselnderes Erlebnis. Berührungen, Greifen und andere räumliche Interaktionen tragen zusätzlich dazu bei, dass die Spieler sich vollständig in die Missionen hineinversetzen können.

Dank 4K-HDR-Display der PlayStation VR2 tauchen die Spieler noch tiefer in die Welt des berüchtigten Auftragsmörders Agent 47 ein. Die Hauptkampagne von HITMAN World of Assassination ist vollständig in die VR-Version integriert, sodass die Spieler jede Mission mit einem neuen Grad an Immersion erleben können. Umgebungen können jetzt noch besser erkundet werden, einzigartige Strategien entwickelt und im entscheidenden Moment zurückgeschlagen werden – alles aus der Perspektive von Agent 47.

Während der eigenständige VR-Ableger von Hitman eine kleine Enttäuschung war, soll es die HITMAN World of Assassination nun richten, die im Dezember für PS VR2 erscheint. Das gab IO Interactive beim gestrigen State of Play bekannt.

