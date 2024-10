Pathologic 3 angekündigt: Bereit für das nächste Albtraum-Abenteuer?

In Pathologic 3 kehren die Spieler in eine vertraute, aber ebenso mysteriöse Stadt zurück, die erneut von einer tödlichen Krankheit heimgesucht wird. Im Zentrum der Geschichte steht der Bachelor, ein unerschrockener Stadtarzt, der versucht, nicht nur die Stadt, sondern auch den Tod selbst zu besiegen. Eingeladen von Isidor Burakh, einem verstorbenen Kollegen, muss der Bachelor das Geheimnis der Krankheit aufdecken und gleichzeitig gegen die Zeit arbeiten, um das Leben der Stadtbewohner zu retten.

