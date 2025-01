PGA TOUR 2K25: Der nächste große Abschlag startet im Februar

Der beliebte Course Designer kehrt zurück und bietet Tools, mit denen Spieler ihre Traumkurse erstellen und online teilen können. Im Topgolf-Modus lassen sich spaßige Challenges meistern, während Online-Multiplayer-Funktionen wie plattformübergreifende Turniere für langanhaltenden Wettbewerb sorgen. Wer es ernst meint, kann sich in Ranked Tour-Turnieren mit Spielern weltweit messen.

Publisher 2K und Entwickler HB Studios haben mit PGA TOUR 2K25 den nächsten Eintrag in ihrer erfolgreichen Golfsimulationsreihe angekündigt. Das Spiel erscheint am 28. Februar 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Besonders ungeduldige Spieler können sich freuen: Die Deluxe Edition und Legend Edition ermöglichen einen Vorabzugang ab dem 21. Februar.

