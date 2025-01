Helldivers 2: Erstes Update seit Mitte Dezember kümmert sich um Abstürze und Disconnects

Arrowhead Game Studios hat einen neuen Patch für den beliebten Koop-Shooter Helldivers 2 veröffentlicht. Dieser enthält allerdings keine neuen Inhalte, sondern kümmert sich stattdessen um eine Reihe von Problemen, die Spieler zuletzt geplagt haben. Auch wenn es auf den Schlachtfeldern der Galaxie weiterhin actionreich zur Sache geht, war es rund um Helldivers 2 zuletzt ruhiger geworden, was vermutlich mit den Feiertagen und dem Jahreswechsel zu tun hatte.

Die Liste an Verbesserungen, die das neue Update liefert, ist vergleichsweise klein. Dennoch dürften sich betroffene Spieler über die Bugfixes freuen. Diese betreffen das nervige Ruckeln beim Zielen durch Zielfernrohre, über das sich einige Soldaten zuletzt beschwert hatten. Ein weiteres Problem war die Zielvorrichtung des STA-X3 W.A.S.P Launchers. Wenn man nämlich den Launcher eines anderen Spielers aufhob, funktionierte die Zielerkennung teilweise nicht korrekt. Auch dieser Fehler wurde behoben.

Zwei weitere Fixes drehen sich direkt um Probleme, die nur in Missionen auf Illuminate-Planeten auftraten. So sollen nun keine Crashes mehr auftreten, wenn Schiffe der Illuminate despawnen. Auch Disconnects in Illuminate-Missionen sollen der Vergangenheit angehören. Zu guter Letzt wurde noch der Fehler behoben, bei dem das Spiel abstürzt, wenn einer der Spieler die Mission verlässt.

Nach dem extrem erfolgreichen Releasejahr nähert sich Helldivers 2 jetzt langsam aber sicher dem ersten Geburtstag. Der Sci-Fi-Shooter wurde am 8. Februar 2024 für den PC und die PS5 veröffentlicht. Bis zum ersten Jubiläum sind es demnach noch knapp dreieinhalb Wochen. Auch wenn es gut möglich ist, dass Arrowhead für dieses Datum etwas Besonderes geplant hat, scheint es kaum vorstellbar, dass bis dahin überhaupt keine neuen Inhalte mehr erscheinen.

Das letzte größere Update erschien am 13. Dezember und brachte die Kriegsanleihe „Urbane Legenden“. Wenige Tage später folgte dann noch ein Killzone-Cross-Over, das allerdings für gemischte Gefühle in der Community sorgte. Wie es weitergeht, steht aktuell in den Sternen.