Phantom Blade Zero: Infos zur Spielzeit, Hauptstory und Boss-Respawns

Das heiß erwartete Action-RPG Phantom Blade Zero, das für PS5 und PC erscheinen wird, verspricht Spielern eine intensive Mischung aus Storytelling, herausfordernden Kämpfen und innovativen Gameplay-Elementen. Mit einer umfassenden Hauptgeschichte und zahlreichen Nebeninhalten ist der Titel ein ambitioniertes Projekt des über 100-köpfigen chinesischen Entwicklerteams. Doch viel wird genau geboten? Darüber sprach Entwickler S-Game mit chinesischen Outlets.

Kung-Fu-Punk in düsterer Fantasy-Welt

Phantom Blade Zero entführt die Spieler in eine dunkle Fantasy-Welt mit einem einzigartigen Kung-Fu-Punk-Setting. Der Protagonist Soul, ein Elite-Attentäter des mysteriösen Ordens „The Order“, wird fälschlicherweise eines Verbrechens beschuldigt. Mit nur 66 Tagen Zeit, um seinen Namen reinzuwaschen, kämpft er sich durch eine halboffene Welt, die von Qualität statt Masse geprägt ist. Dabei trifft er auf eine Vielzahl von Gegnern, durchquert detailreiche Karten und erlebt eine Story voller Wendungen. Diese wird einen rund 20 bis 30 Stunden beschäftigen, während zusätzliche 20 Stunden in Nebenaufgaben auf euch warten.

Das Spiel bietet vier Schwierigkeitsstufen: Einfach, Normal, Schwer und Extrem schwer. Fans von anspruchsvollen Kämpfen dürfen sich freuen, denn die Bosskämpfe sind in zwei Phasen unterteilt. Ein besonderer Vorteil: Stirbt der Spieler in der zweiten Phase, muss er nicht komplett von vorn beginnen, sondern startet direkt in dieser Phase. Ein Feature, das sowohl Hardcore-Spieler als auch Einsteiger anspricht.

Zusätzlich gibt es den Modus „Li Wulin“, in dem Spieler besiegte Bosse erneut herausfordern können. Aber das ist noch nicht alles – dieser Modus hält auch versteckte Bosse bereit, die den Schwierigkeitsgrad auf ein neues Level heben und erfahrene Spieler mit besonderen Belohnungen locken.

Schwertkämpfe wie aus dem Kino

Inspiriert von den Kung-Fu-Filmen der 90er Jahre, kombiniert Phantom Blade Zero akrobatische, schwertbasierte Hack-and-Slash-Mechaniken mit dynamischen Action-Szenen. Diese wurden unter der Leitung des renommierten Regisseurs Kenji Tanigaki entwickelt, der bereits an ikonischen Martial-Arts-Filmen gearbeitet hat. Fans von schnellen, präzisen Kämpfen können sich auf ein flüssiges Gameplay freuen, das Eleganz und Brutalität vereint.

Nach dem globalen Erfolg von Black Myth: Wukong zieht auch Phantom Blade Zero die Aufmerksamkeit auf sich. Mit seiner einzigartigen Kombination aus Stil, Story und Gameplay könnte sich dieser Titel als eines der Highlights der kommenden Jahre etablieren. Ob du nun ein Fan von packenden Bosskämpfen bist oder einfach nur ein tiefgründiges Action-RPG mit Stil suchst – Phantom Blade Zero scheint für alle etwas zu bieten.