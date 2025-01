Games-First: Warum die Videospielindustrie wieder mehr Selbstbewusstsein braucht

Es gibt einen unbestreitbaren Trend in der Videospielindustrie, der immer deutlicher auffällt – die ständige Bemühung, die Bedürfnisse jeder noch so kleinen Randgruppe zu befriedigen, anstatt sich auf das zu konzentrieren, was die Mehrheit der Spieler will. Vielleicht klingt es zunächst provokativ – ja sogar unpopulär, aber eines der besten Beispiele, wie sich die Industrie ändern könnte, liefert ausgerechnet jemand, den viele nicht sofort als Vorbild in kreativen oder kulturellen Bereichen sehen: Donald Trump – oder wahlweise Elon Musk. Nein, nicht deren Politik oder Ansichten, sondern das Selbstbewusstsein und der unerschütterliche Glaube an die eigene Vision.

Mehr Mut zur eigenen Vision

Der Mann, der keine Angst davor hat, seine Meinung zu äußern, der sich nie von Kritikern oder Abweichlern beeindrucken lässt – oder auch mal aussortiert. So etwas fehlt der Videospielindustrie. Anstatt sich zu verbiegen und ständig auf alle einzugehen, sollte sie den Mut haben, klare Entscheidungen zu treffen, die den Kern der Gamer-Gemeinschaft ansprechen – nicht die Nischen und kleinen Randgruppen – Games-First sozusagen. Die Branche sollte den Spielern mehr zutrauen, anstatt ständig auf der Suche nach dem nächsten „Trend“ zu sein, der die „richtige“ Zielgruppe anspricht.

Jeder, der in den letzten Jahren die Gaming-Szene verfolgt hat, kann bestätigen, dass viele Entscheidungen zunehmend von einer kleinen, lauten Gruppe von Spielern oder Kritikern beeinflusst werden, die sich darüber aufregen, wenn etwas „problematisch“ ist. Ob es sich um die Darstellung von Charakteren, politische Themen oder sogar um das Game-Design handelt – alles wird durch den Filter von Minderheitenmeinungen geprüft. Diese Tendenz zu immer inklusiveren Ansätzen hat in vielen Fällen zu uninspirierten und oft ungesunden Entwicklungen geführt. Die Beispiele häufen sich: „Concord„, „Dustborn“ oder zuletzt „Dragon Age: The Veilguard„. Im Kern sicher gute Spiele, die durch seltsame Entscheidungen zu Fall gebracht wurden.

Spieler möchten einfach gute Spiele

Was dabei oft vergessen wird: Die Mehrheit der Spieler will einfach ein gutes Spiel. Sie wollen Action, packende Storys, spannende Gameplay-Mechaniken – und nicht ständig das Gefühl haben, sich einer gesellschaftlichen Debatte stellen zu müssen, die kaum im Kontext des Spieles steht. „Black Myth: Wukong“ hat gezeigt, dass dies nach wie vor von Erfolg gekrönt sein kann.

Statt sich in der Hoffnung auf Anerkennung von winzigen, lautstarken Gruppen zu verzetteln, könnte die Industrie von Trump lernen, dass ein klarer Kurs und eine konsequente Haltung mehr Wirkung zeigen als die ständige Anpassung an wechselnde Strömungen. Spieler wollen authentische, kreative Erfahrungen, die sie herausfordern, unterhalten und faszinieren. Sie wollen keine Spiele, die sich ständig dafür entschuldigen, dass sie nicht politisch korrekt genug sind oder nicht jedem Bedürfnis gerecht werden.

Indem die Videospielbranche mehr auf ihre treue Kernzielgruppe hört – und nicht auf die lauten Stimmen am Rande – könnte sie endlich wieder die Qualität und den Fokus zurückgewinnen, den sie lange Zeit verloren hat. Die „Trump-Mentalität“ mag vielen nicht schmecken, aber sie zeigt, wie wichtig es ist, sich nicht von jedem Windhauch ablenken zu lassen. Wer in der Videospielindustrie erfolgreich sein will, muss wissen, wer er ist und wem er dienen möchte – und das sind eben nicht nur die kleinsten und lautesten Stimmen.

Inklusion ja, aber nicht als bestimmendes Sprachrohr

Natürlich gibt es auch eine konträre Ansicht, die nicht ganz unberechtigt ist. Inklusion darf durchaus sein, aber bitte in realistischer Dosis. Videospiele sind mehr als nur Produkte für die Masse – sie sind auch Kunstformen, die die Gesellschaft widerspiegeln. Ein bewussterer Umgang mit Diversität, sowohl in der Darstellung von Charakteren als auch in der Themenwahl, trägt dazu bei, dass Spiele relevant bleiben und ihre Anerkennung in der Gesellschaft festigen – und nicht wieder zum schrägen Hobby degradiert werden. Die aktuelle Diskussion über immer mehr Repräsentation und Inklusion in der Gaming-Welt mag zwar ein „Trend“ sein, sollte aber nicht die erzwungene Weiterentwicklung abbilden, die den sozialen und kulturellen Wandel aufgreift.

Gerade die Videospielindustrie, die zunehmend von jungen, kreativen Köpfen lebt, sollte sich nicht in ihrer kreativen Freiheit einschränken lassen, aber auch nicht völlig abgehoben von der gesellschaftlichen Realität agieren. Indem man den Wünschen und Bedürfnissen aller Spieler – auch der Randgruppen – Gehör schenkt, entsteht eine breitere, tiefere Verbindung zwischen Spiel und Spieler. Ein respektvoller Umgang mit verschiedenen Perspektiven kann letztlich zu besseren, relevanteren Spielen führen, die auch langfristig Erfolg haben.

Am Ende geht es darum, einen Mittelweg zu finden. Die Videospielindustrie muss nicht entweder auf die lauten Stimmen der Randgruppen hören oder sich blind auf die Wünsche der Mehrheit konzentrieren. Vielmehr sollte sie die Balance zwischen künstlerischer Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung wahren. Indem sie den Wünschen der Kernzielgruppe treu bleibt, gleichzeitig aber offen für neue Perspektiven und Vielfalt ist, kann sie sowohl kreative Innovation fördern als auch breitere, bedeutungsvollere Spielerlebnisse schaffen. Es geht nicht darum, sich in extreme Richtungen zu bewegen, sondern darum, mit Mut und Selbstbewusstsein zu gestalten, während man gleichzeitig die Welt und ihre vielfältigen Stimmen respektiert. Nur so kann die Branche ihre wahre Stärke und Relevanz behalten.