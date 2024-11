PlayStation Adventskalender 2024: PS5 Pro, PS Portal und 30th Anniversary Collection als Gewinn

Noch mehr Spaß macht es, wenn ihr eure Freunde einladet. Mit einem persönlichen Link könnt ihr euch 3.000 zusätzliche Credits sichern, wenn sich ein Freund registriert. So wird der Adventskalender gleich doppelt so spannend – und wer möchte nicht seinen Gewinn verdoppeln?

Wie jedes Jahr gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um Credits zu verdienen und für die Gewinnspiele Tickets zu kaufen. Einloggen? 250 Credits. PlayStation Plus-Mitgliedschaft? 3.000 Credits. Quizfragen beantworten? 1.000 Credits. Ihr könnt also wirklich jeden Tag mitmachen und euch so eure Chancen auf den großen Gewinn sichern.

What do you think?