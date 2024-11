PlayStation VR 2: Sony zeigt die kommenden VR-Highlights im Trailer

Fans von Hitman können sich im nächsten Jahr auf die VR-Portierung der World of Assassination-Trilogie freuen. Exklusiv für PlayStation VR 2 bringt das Spiel neue Mechaniken und realistische Interaktionen. Erscheinen soll es am 27. März 2024 . Besonders kreativ zeigt sich aber auch The Midnight Walk, ein Dark-Fantasy-Abenteuer, das mit handmodellierten 3D-Elementen punktet. Zeitreise-Fans kommen mit Wanderer: Fragments of Fate auf ihre Kosten, müssen sich aber bis 2025 gedulden .

Zu den kommenden VR-Erlebnissen gehört Aces of Thunder , eine Flugsimulation, die historische Luftkämpfe des Zweiten Weltkriegs in verblüffender Präzision darstellt. Leider verzögert sich der Release auf 2024, doch Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

