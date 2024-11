Avatar: Frontiers of Pandora – Secrets of the Spires und PS5 Pro Support bringen Pandoras Grenzen zum Glänzen

Ubisoft hebt „Avatar: Frontiers of Pandora“ auf ein neues Niveau! Mit dem zweiten Story-DLC Secrets of the Spires und der optimierten PS5 Pro-Unterstützung erwartet Fans eine erweiterte Reise in die schillernde Welt von Pandora – jetzt mit noch mehr Action, Tiefe und technischer Finesse.

Ein neues Kapitel in der Spires-Region

Das DLC Secrets of the Spires lädt Spieler in die Türme des Nebelwalds ein, eine atemberaubende neue Region voller majestätischer Berglandschaften und klaustrophobischer Höhlensysteme. Hier erwartet Sie eine fesselnde Story-Kampagne, die nahtlos an die Ereignisse des Hauptspiels anknüpft. Alternativ können Neugierige direkt ins DLC eintauchen, ohne die Hauptstory zu spielen.

Highlights des DLCs:

Epische Luftkämpfe: Sabotieren Sie RDA-Konvois mit brandneuen Ikran-Fähigkeiten und einer montierten Waffe.

Sabotieren Sie RDA-Konvois mit brandneuen Ikran-Fähigkeiten und einer montierten Waffe. Interaktion mit einem neuen Na’vi-Clan: Unterstützen Sie den abgeschiedenen Clan im Kampf gegen eine bedrohliche RDA-Fraktion.

Unterstützen Sie den abgeschiedenen Clan im Kampf gegen eine bedrohliche RDA-Fraktion. Vertikale Erkundung: Entdecken Sie tiefe Schluchten, schwindelerregende Gipfel und geheimnisvolle Höhlen voller Überraschungen.

Entdecken Sie tiefe Schluchten, schwindelerregende Gipfel und geheimnisvolle Höhlen voller Überraschungen. Neue Biome: Navigieren Sie durch atemberaubende Landschaften wie die Tangled Peaks und den Warrior’s Rise.

PS5 Pro: Pandora wie nie zuvor

Dank der Möglichkeiten der PS5 Pro erstrahlt Pandora in nie dagewesener Schönheit. Das Spiel bietet jetzt einen 60-FPS-Qualitätsmodus, eine erhöhte interne Auflösung und die Integration von PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), einem maschinellen Lern-Upscaler, der atemberaubende Grafikqualität und flüssige Performance liefert. Die Ikran-Flüge und dynamischen Kämpfe profitieren besonders von diesen technischen Verbesserungen.

Das neue Update Version 1.2 bringt zudem spannende Gameplay-Updates:

Ikran-Entwicklung: Schalten Sie neue Fähigkeiten wie den Ikran Smash oder Flares frei und passen Sie Ihr Gameplay individuell an.

Schalten Sie neue Fähigkeiten wie den Ikran Smash oder Flares frei und passen Sie Ihr Gameplay individuell an. Neue Flora und Fauna: Erkunden Sie Pandoras Geheimnisse und sammeln Sie einzigartige Ressourcen.

Alle Details zum Update 1.2 und den geplanten Korrekturen hat Ubisoft unter diesem Link festgehalten.