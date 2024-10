Avatar: Frontiers of Pandora – Der zweite Storypack – Secrets of the Spires – hat einen Termin

Ubisofts neuestes Storypack für Avatar: Frontiers of Pandora erweitert das Spiel ab dem 26. November um eine aufregende neue Abenteuerregion. Mit dem Titel „Secrets of the Spires“ bietet das Update den Spieler eine komplett neue Story-Kampagne, die im westlichen Grenzgebiet der Pandora-Welt angesiedelt ist. Hier können sie mit frischen Luftfähigkeiten beeindruckende Bergregionen erkunden und gegen die Bedrohungen der Ressourcenentwicklungsadministration (RDA) ankämpfen.

Im Fokus des neuen Storypacks steht die Erkundung einer bislang unerforschten Berglandschaft, die von tiefen Schluchten und verwinkelten Höhlen durchzogen ist. Für diese anspruchsvollen Gebiete erhalten die Spieler besondere Fähigkeiten für den Flug auf ihren Banshees, darunter schnelle Wendemanöver und eine mächtige, montierte Armbrust. Mit diesen Fähigkeiten können sie sich nicht nur durch die engen Canyons navigieren, sondern auch RDA-Einheiten aus der Luft bekämpfen, die die Region mit ihrem militärischen Eingreifen verwüsten.

Ein neuer Clan tritt auf

In „Secrets of the Spires“ begegnen die Spieler zudem einem neuen Na’vi-Clan, der entschlossen ist, seine Heimat gegen die RDA zu verteidigen. Ein spezielles Highlight sind die epischen Luftkämpfe gegen die neu eingeführten RDA-Flugeinheiten und das bedrohliche Chiroptera-Raubtier, das in den Lüften Pandoras lauert. Das Paket verspricht nicht nur spannende Kämpfe, sondern auch tiefere Einblicke in die Konflikte und Allianzen innerhalb der Na’vi-Kultur.

„Secrets of the Spires“ ist über den Season Pass erhältlich, der neben diesem Abenteuer auch das erste Storypack „The Sky Breaker“ sowie eine zusätzliche Bonus-Quest und kosmetische Gegenstände enthält.