Schuldig! Conor McGregor wird aus Hitman-Mission entfernt

Ob auch andere Publisher auf das Urteil reagieren werden, ist derzeit offen. McGregor hatte bereits Gastauftritte in „Call of Duty“ und „EA Sports UFC“. Einige Fans sind mit dieser Entscheidung jedoch nicht einverstanden und werfen IO Interactive vor, kein Rückgrat zu haben und sich nicht mehr für alles entschuldigen zu müssen.

Die Ankündigung erfolgte am Nachmittag über die Plattform X. In der Stellungnahme erklärte das Studio: „Angesichts des jüngsten Gerichtsurteils in Bezug auf Conor McGregor hat IO Interactive beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem Sportler mit sofortiger Wirkung einzustellen. Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst und können ihre Auswirkungen nicht ignorieren. Daher werden wir ab heute damit beginnen, alle Inhalte mit Herrn McGregor aus unseren Stores zu entfernen.“

Die Verbindung zwischen IO Interactive und McGregor war erst kürzlich öffentlich geworden. Geplant war, dass McGregor als „The Disruptor“ in die Welt von „Hitman“ eingeführt wird – inklusive seiner Stimme, seines Aussehens und einer speziellen Mission. Ein dazugehöriges DLC-Paket sollte zudem langfristige Inhalte wie einen Arcade-Vertrag und exklusive kosmetische Items bieten. Doch nach dem Urteil zog IO Interactive die Reißleine: Sämtliche Inhalte, die mit McGregor in Verbindung stehen, werden aus dem Spiel entfernt.

