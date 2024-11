Tencent unter Beschuss: Neues Spiel „Light of Motiram“ ein frecher Horizon-Klon?

Tencent und sein Tochterstudio Polaris Quest stehen aktuell im Mittelpunkt heftiger Debatten. Der Grund: Ihr kommendes Open-World-Abenteuer Light of Motiram wird beschuldigt, sich zu stark von Sonys gefeierter Horizon-Reihe inspirieren zu lassen. Fans und Kritiker werfen dem Spiel vor, kaum mehr als eine Kopie von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West zu sein – sowohl in Bezug auf die Visuals, das Gameplay und die recht ähnliche Musik.

Mechanimals und ein vertrauter Look

Light of Motiram spielt in einer post-apokalyptischen Welt, in der mechanische Tiere – die sogenannten Mechanimals – das Land bevölkern. Spieler treffen auf Kreaturen wie Gorillas, Hirsche und Bullen, die stark an die tierischen Maschinenwesen aus der Horizon-Reihe erinnern. Die Beschreibung des Spiels verspricht eine Welt voller Herausforderungen: von urzeitlichen Zivilisationen und unberechenbarem Wetter bis hin zu lauernden Mechanimals, die bekämpft oder gezähmt werden können.

Doch genau diese Mechanimals stehen im Fokus der Kritik. Viele Spieler finden die Ähnlichkeiten zu den ikonischen Designs aus Horizon „erschreckend offensichtlich“. Ein Reddit-Nutzer kommentierte sarkastisch:

„Wenn sie wenigstens die Farben ändern würden – verchromte Beschichtung statt weiß –, könnte es vielleicht durchgehen. Aber so? Komm schon.“

Inspiration oder schamlose Kopie?

Polaris Quest versucht sich abzugrenzen, indem es zusätzliche Gameplay-Elemente wie einen Koop-Modus und das Bauen von Unterschlupfen einführt. Doch auch diese Features konnten die Kritiker bislang nicht besänftigen. Einige sehen sogar Einflüsse aus anderen Spielen wie Palworld, das selbst einst für Ähnlichkeiten zu Pokémon in die Kritik geriet.

Ein anderer User ergänzt:

„Guerilla Games sollte sich das mal genauer anschauen. Das ist nicht nur Inspiration, das ist eine Kopie im XXL-Format.“

Ein Veröffentlichungsdatum für „Light of Motiram“ gibt es bisher nicht. Interessierte können das Spiel jedoch bereits auf Steam auf ihre Wunschliste setzen – sofern sie bereit sind, die Kontroversen auszublenden. Ob Guerilla Games rechtliche Schritte prüft, bleibt abzuwarten, aber eins ist sicher: Tencents neuestes Projekt hat bereits vor dem Launch die Aufmerksamkeit der Community gewonnen – wenn auch nicht unbedingt im positiven Sinne.

Wie seht ihr das Ganze?