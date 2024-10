Prince of Persia wurde abgesetzt, nun kommt Rayman, um auf den Thron… zu hüpfen.

Während ein Teil des Prince of Persia-Teams jetzt also daran arbeitet, Rayman wieder durch kunterbunte Welten zu schicken, sind andere „Glückspilze“ zum Beyond Good & Evil 2-Projekt übergewechselt. Ja, genau, dieses Spiel, von dem wir seit Jahren nichts mehr gehört haben. Aber lasst uns optimistisch bleiben, schließlich hat Ubisoft versprochen, „in Zukunft weitere Prince of Persia-Erlebnisse“ zu bieten.

Aber keine Sorge, Ubisoft hat natürlich noch einen Joker im Ärmel! Und dieser Joker heißt: Rayman-Remake . Genau, weil es davon in letzter Zeit ja wirklich viel zu wenige gibt. Wie originell. Das Projekt trägt laut Insider-Gaming den charmanten Codenamen Project Steambot – warum auch immer, klingt irgendwie nach Dampflokomotive, aber hey, es ist Ubisoft, die Namen machen ja eh nie wirklich Sinn. Und wer ist wieder mit dabei? Kein Geringerer als Rayman-Schöpfer Michael Ancel. Ach, Moment, gab es da nicht mal was? Ja, richtig: den Vorwurf, dass Ancel ein toxisches Arbeitsumfeld geschaffen haben soll. Aber keine Sorge, das wird schon – oder auch nicht.

Warum? Weil die Verkaufszahlen wohl nicht so überragend waren, wie es sich die Marketingabteilung in ihren Tagträumen vorgestellt hatte. Von lediglich einer Million ist die Rede. Tja, blöd gelaufen. Fortsetzung ausgeschlossen!

Ubisoft, die Meister des „Lasst uns ein Franchise wiederbeleben und dann vergessen“, haben wieder zugeschlagen. Nachdem „Prince of Persia: The Lost Crown“ Anfang 2024 mit großem Getöse auf den Markt geworfen und von Kritikern bejubelt wurde, wurde das Entwicklerteam bei Ubisoft Montpellier kurzerhand aufgelöst.

