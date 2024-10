Horizon Zero Dawn Remastered : Tech-Video zeigt beeindruckende Unterschiede

Am 31. Oktober erscheint „Horizon Zero Dawn Remastered“ und zeigt eindrucksvoll, dass das beliebte RPG von Guerilla Games auch Jahre nach seiner Erstveröffentlichung noch zu beeindrucken weiß. Ein neues Tech-Video stellt die Highlights der überarbeiteten Version heraus und verdeutlicht, wie sehr das Remaster von den technischen Möglichkeiten der aktuellen Konsolengeneration profitiert. Dabei zeigt sich, dass selbst ein schon beeindruckendes Spiel wie das ursprüngliche „Horizon Zero Dawn“ auf der PlayStation 4 noch weiter verbessert werden kann.

Horizon Zero Dawn Remastered zeigt deutliche Verbesserungen

Das auffälligste Upgrade betrifft zweifelsohne die grafische Präsentation. Digital Foundry hebt die deutlich verbesserten Beleuchtungseffekte hervor, die für realistischere Schatten und Lichteffekte sorgen und der Spielwelt eine noch lebendigere Atmosphäre verleihen. Auch die Texturen wurden spürbar aufgewertet, was zu einer höheren Detailgenauigkeit und 3D-Darstellung führt. Besonders beeindruckend sind dabei die feinen Unterschiede bei den Materialien, sei es bei den Oberflächen von Felsen oder dem Fell von Maschinenwesen. Ein weiteres optisches Highlight sind die überarbeiteten Wassereffekte. Reflexionen und Wellenbewegungen wirken nun realistischer, was besonders in den Flusslandschaften und Seen des Spiels zur Geltung kommt.

Neben der verbesserten Optik bietet „Horizon Zero Dawn Remastered“ auch technische Upgrades, die laut Entwickler Nixxes für eine flüssigere Spielerfahrung sorgen. Im Performance-Modus läuft das Spiel konstant mit 60 Bildern pro Sekunde, was in Kombination mit den grafischen Verbesserungen für ein geschmeidiges und beeindruckendes Spielerlebnis sorgt. Der Digital Foundry betont, dass während seines Tests keine spürbaren Framerate-Einbrüche auftraten, selbst in den anspruchsvollsten Spielszenen.

Viele Extras enthalten

Zu den weiteren Neuerungen des Remasters gehören neue Barrierefreiheitsoptionen, die es noch mehr Spielern ermöglichen, das Abenteuer von Aloy zu genießen. Zudem wurde der beliebte Fotomodus erweitert, was Fans der Spielwelt dazu einlädt, ihre schönsten Momente in noch besserer Qualität festzuhalten. Eine besondere Erwähnung findet die Unterstützung des DualSense-Controllers, dessen haptisches Feedback und adaptive Trigger ein noch immersiveres Spielgefühl vermitteln.

Abschließend spricht DF eine klare Empfehlung für „Horizon Zero Dawn Remastered“ aus. Wer auf der Suche nach einem visuell beeindruckenden und technisch ausgereiften Open-World-Spiel ist, sollte sich diese Neuauflage nicht entgehen lassen.