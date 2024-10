Horizon Zero Dawn Remastered: Nixxes gibt exklusive Einblicke in die Neuauflage

Horizon Zero Dawn Remastered erscheint am 31. Oktober 2024 und profitiert später von der PS5 Pro, sobald diese verfügbar ist.

Mit diesen Verbesserungen hebt Horizon Zero Dawn Remastered das Spielerlebnis auf ein neues Niveau. Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Nixxes und Guerrilla Games wurde sichergestellt, dass das Remaster die hohen Standards der Horizon-Serie erfüllt und den Spieler erneut in eine lebendige, detailreiche Welt eintauchen lässt.

Die Charaktermodelle im Remaster profitieren von erheblichen Verbesserungen in der Darstellung von Haut, Haaren und Kleidung. Patrick Blankenzee erläutert: „Wir haben Aloys Modell, sowohl als Kind als auch als Erwachsene, mit der vollen filmischen Behandlung versehen. Dies umfasst Verbesserungen in Bereichen wie Pfirsichflaum und Materialien, um die Qualität zu erhöhen.“

Besonders in Städten wie Meridian und Daytower wurden die Böden komplett neu gestaltet, inklusive hochauflösender Texturen und detaillierter Geometrien. Dieses Niveau an Detail sorgt für eine beeindruckende visuelle Treue.

Brian van Nunen, leitender technischer Spieledesigner, beschreibt, wie Nixxes die lebendige Welt in Horizon Zero Dawn Remastered verfeinert hat: „Wir haben Dörfer, Außenposten und Städte überprüft und Bereiche identifiziert, die leer wirkten. Dank der PS5 konnten wir die Anzahl der NPCs erhöhen, ihnen dynamischere Tagesabläufe geben und kreative Animationen einsetzen.“

Die üppigen, überwucherten Ruinen der Welt von Horizon sind ein Markenzeichen des Spiels. Unser Environment-Team hat das Laub in Horizon Zero Dawn als Branchenstandard etabliert, und Horizon Forbidden West brachte es auf ein neues Niveau. Das Remaster setzt diese Tradition fort.

Nixxes und Sony gewähren heute spannende Einblicke in die Entwickung von Horizon Zero Dawn Remastered, das später in diesem Oktober erscheint. Damit können sich Spieler ein Bild davon machen, ob sich die Neuauflage für sie lohnt.

