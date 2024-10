No Man’s Sky: The Cursed Update pünktlich zu Halloween erschienen

Hello Games hat das The Cursed-Update für No Man’s Sky veröffentlicht, mit dem auch hier die Halloween-Season eingeläutet wird. The Cursed – wo Spieler darum kämpfen, die Realität im Griff zu behalten, während sie von Visionen und Stimmen aus einer anderen Dimension heimgesucht werden.

Zwischenwelten erkunden

The Cursed spielt in einer Art Dämmerreich, das die Grenze zwischen einer Realität und der nächsten überspannt. Reisende haben keinen Zugriff auf Hyperantriebstechnologie, was bedeutet, dass sie nicht zwischen Sternensystemen hin- und herreisen können. Stattdessen können interstellare Reisen nur über das uralte Portalnetzwerk stattfinden. Eindringliche Stimmen, die aus einer anderen Dimension durchsickern, bieten Führung, Informationen, seltsame Baupläne … und Geheimnisse. Es liegt an euch, zu entscheiden, wem diese Stimmen gehören, woher sie kommen und ob man ihnen vertrauen kann.

Beim normalen No Man’s Sky-Spiel müssen sich Reisende gegen eine Vielzahl von Umweltgefahren wie extreme Temperaturen, Radioaktivität und giftige Atmosphären wappnen. The Cursed stellt Sie jedoch vor eine einzige, heimtückischere Bedrohung: die Schwächung der Grenzen der Realität. Ihr Exosuit ist mit einem speziellen Anomalie-Unterdrücker ausgestattet; behalte es bei, um fest in dieser Realität zu bleiben.

Anomalien, Geister und mehr

Spektrale Anomalien – geisterhafte Kreaturen, die über die Grenzen treiben – werden sich versammeln, um Reisende zu beobachten, die sich durch ihr Reich bewegen. Die meiste Zeit sind sie einfach nur da, um zu beobachten, aber sei gewarnt: Wenn der Anomalie-Unterdrücker deines Anzugs schwächer wird, beginnt die Zeit, sich nicht linear zu verhalten, und diese Anomalien können feindselig werden.

Reisende müssen eine Reihe von außerweltlichen Gebräuen zubereiten, um durch The Cursed zu navigieren. Erhalte die Stärke der Grenzen mit dem Elixier des Glases, enthülle die Position der Portale mit dem Elixier des Quecksilbers und öffne die Tore mit dem Elixier des Blutes. Für diejenigen, die das Ende der Reise erreichen, wird ihre letzte Prüfung einen Schluck vom Elixier des Wassers erfordern – und die Konsequenzen danach.

Die Cursed-Expedition beginnt heute und wird ungefähr zwei Wochen dauern. Reise über die Grenzen hinaus und wappne deinen Geist gegen spektrale Anomalien – oder erliege dem Ruf der Welt des Glases. Alle Details zum The Cursed-Update gibt es auf der offiziellen Webseite.