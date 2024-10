PlayStation VR2: Entwickler sehen eine düstere Zukunft für den VR-Markt

Wegen dieser Herausforderungen planen viele Entwickler derzeit nicht, in den VR-Markt einzusteigen. Von den befragten Studios, die bisher keine VR-Titel entwickelt haben, glauben 53 Prozent, dass ihr Unternehmen in Zukunft niemals auf VR umsteigen wird. Nur 13 Prozent der Entwickler sehen eine mögliche VR-Integration innerhalb der nächsten fünf Jahre. Dies deutet darauf hin, dass die Skepsis gegenüber der Rentabilität und dem Erfolg von VR-Spielen weiterhin groß ist.

In der Umfrage äußerten 88 Prozent der Entwickler, dass die „begrenzte Reichweite und Marktgröße“ das größte Hindernis für das Wachstum des VR-Marktes ist. Weitere Herausforderungen bestehen darin, komfortable und immersive Spielerlebnisse zu schaffen, was 38 Prozent der Entwickler als schwierig einstufen. Ein weiterer oft genannter Punkt ist der Mangel an finanziellen Möglichkeiten oder ausreichender Finanzierung, wie von 35 Prozent der Befragten betont wurde.

Eine der größten Hürden, die VR bislang überwinden muss, ist der hohe Preis der erforderlichen Hardware. So wurde etwa das PlayStation VR2-Headset mit einem Einführungspreis von 599 Euro auf den Markt gebracht, was viele potenzielle Käufer abgeschreckt haben dürfte. Während Sony bisher keine offizielle Preissenkung vorgenommen hat, hat Meta durch wiederholte Preissenkungen seiner Quest-Headsets oder die Einführung günstigerer Modelle versucht, mehr Käufer anzulocken. Dies zeigt, dass der Preis nach wie vor eine wesentliche Eintrittsbarriere für viele Konsumenten darstellt.

