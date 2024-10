Towers of Aghasba: Gameplay-Showcase verrät Early Access-Termin

Towers of Aghasba erzählt die packende Geschichte des Shimu-Volkes, das seine Heimat verlassen musste, nachdem eine mysteriöse Macht, bekannt als die Verdorrten, das Land verwüstet hat. Als Junior-Architekt liegt es in eurer Verantwortung, die einst mächtigen Dörfer wiederaufzubauen und die Ökosysteme Aghasbas zu revitalisieren.

Das mit Spannung erwartete Open-World-Fantasy-Spiel Towers of Aghasba wird am 19. November in den Early Access für PlayStation 5 und PC starten, wie Entwickler Dreamlit Games heute mitteilt.

