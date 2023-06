Project Q teurer als erwartet, Microsoft nennt vermuteten Preis

Sollte man wirklich einen solch hohen Preis anstreben, stellt sich die Frage, was das Project Q noch so alles kann? Die bisher vorgestellten Funktionen würden dieses Preisniveau vermutlich kaum rechtfertigen. Dass Microsoft den Handheld als mobile PS5 bezeichnet, ist dabei besonders spannend. Steht hinter dem Project Q tatsächlich ein Full-Cloud-Streaming-Device, das der PS5 in abgespeckter Form ebenbürtig ist?

Natürlich kann Microsoft nicht wissen, was das Project Q am Ende tatsächlich kosten wird, eine fachliche Einschätzung gesteht man ihnen trotzdem zu, weshalb es nun spannend bleibt, wie günstig oder teuer das Project Q tatsächlich wird.

Microsoft's lawyers with some Project Q hype: pic.twitter.com/SFrgxNNs8g

