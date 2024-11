PS5 Pro: Verfehltes Marketing oder unterschätzte Innovation? – Meinung

Letztlich bleibt die Frage, ob Sony die PS5 Pro zurückhaltend präsentiert hat, um möglicherweise zu hohe Erwartungen zu dämpfen und potenzielle Kritiker ruhigzustellen, oder ob das Marketing schlichtweg verfehlt war. So oder so, die PS5 Pro zeigt sich im praktischen Einsatz stärker, als viele Skeptiker angenommen hätten – und das dürfte auf lange Sicht für Sony sprechen.

Das Desinteresse an einer detaillierten, frühen Vorstellung und einer klaren Kommunikationsstrategie wirkt fast wie eine bewusste Entscheidung, die Fragen aufwirft: Traut Sony seiner eigenen Hardware nicht genug? Wollte man Kosten und Ressourcen im Marketing sparen – oder steckt dahinter schlicht das altbekannte Kommunikationsproblem, das Sony in dieser Generation ständig begleitet? Möglicherweise verlässt man sich darauf, dass die Marke PlayStation genug Zugkraft hat, um die Konsole auch ohne große Werbeoffensive zu einem Erfolg zu machen. Immerhin waren die ersten Vorverkaufszahlen besser als erwartet – auch wenn sie längst nicht an das Niveau der PS5 damals heranreichen.

Eine echte Promotiontour, die den Hype vorab hätte anheizen können, blieb ebenfalls aus. Stattdessen setzte Sony bei der Debüt-Präsentation auf eine kurze Vorstellung mit einigen technischen Zahlen und allgemeinen Aussagen von Entwicklern – zu wenig, um Begeisterung zu entfachen. Präsentationen, die man sich in Zusammenarbeit mit Digital Foundry erhofft hatte, fielen teils sehr durchwachsen aus. Lag es an den komprimierten Youtube-Videos, wie oft behauptet? Somit blieb der tatsächliche Leistungsunterschied zwischen PS5 und PS5 Pro weitgehend ein Mysterium. Sony scheint die Innovationskraft der Konsole selbst unterschätzt zu haben und verpasste es, sie einem breiten Publikum überzeugend zu demonstrieren.

