PS5 Pro: Was die führenden Spieleentwickler wirklich über die Zukunft der Konsole denken

Obwohl Sony die Vorteile der PS5 Pro mehrfach hervorgehoben hat, bleibt für viele Spieler noch unklar, was die Konsole wirklich bringt. Mehr Pixel, höhere Bildraten – das klingt vielversprechend, aber in der Praxis muss die PS5 Pro ihre Fähigkeiten erst noch unter Beweis stellen.

Da bisher vieles theoretisch bleibt, lässt Sony heute einige der führenden Entwickler der Branche zu Wort kommen, die bereits mit der PS5 Pro arbeiten. Zwar konzentriert sich ihre Arbeit bisher größtenteils auf bestehende Titel, die durch kleine Verbesserungen optimiert werden, doch die Aussichten für die Zukunft der PS5 Pro wirken vielversprechend – insbesondere, wenn das volle Potenzial der Hardware ausgeschöpft wird.

Das sagen Sony-Entwickler über die PS5 Pro

Ein Blog Beitrag von Sony über die PS5 Pro und ihre vielfältigen Verbesserungen von Spielen durch Entwickler bietet spannende Einblicke in die Technologie und deren Auswirkungen auf das Gaming. Das zentrale Thema ist, wie die zusätzliche Hardware-Leistung der PS5 Pro es ermöglicht, die grafische Qualität und Bildraten vieler populärer Spiele erheblich zu verbessern. Entwickler berichten von signifikanten Fortschritten, insbesondere bei der Implementierung von Raytracing, höheren Bildwiederholraten und der neuen PSSR-Superauflösungstechnologie.

Ein großes Highlight ist die Meinung von Shuichi Takano, dem Hauptprogrammierer bei Polyphony Digital. Er beschreibt, wie „Gran Turismo 7“ durch die Nutzung von Raytracing und experimenteller 8K-Unterstützung einen Sprung in Sachen Realismus macht. Autos reflektieren nun nicht nur ihre Umgebung, sondern sogar ihre eigenen Karosserieteile, was zu einer nie dagewesenen visuellen Tiefe führt. Dies verleiht dem Spiel eine atemberaubende Präsenz und sorgt für ein fesselndes Rennerlebnis.

Auch Guerrilla Games hebt die Vorteile der PS5 Pro hervor. Laut Jan-Bart van Beek bietet „Horizon Forbidden West“ nun eine visuelle Qualität, die zuvor nur im Qualitätsmodus der regulären PS5 möglich war, jedoch mit 60 FPS. Das Team hat Verbesserungen an der Decima-Engine vorgenommen, die durch die zusätzliche Leistung der PS5 Pro ermöglicht wurden, darunter bessere Schatten, realistischere Wolken und beeindruckende Lichtdarstellungen. Diese technologischen Fortschritte lassen die Welt von „Horizon“ noch lebendiger erscheinen.

Naughty Dog setzt ebenfalls auf die Vorteile der neuen Konsole. Vincent Marxen, Leitender Programmierer, beschreibt, wie „The Last of Us Part I & II“ durch die PS5 Pro mit einer neuen Balance aus Auflösung und Bildrate verbessert wurde. Die Spiele profitieren von 60 FPS in Kombination mit einer PSSR-Upscaling-Technologie, die eine 1440p-Auflösung auf 4K hochskaliert, was zu einer beeindruckenden visuellen Darstellung führt.

Für Fans von Marvel-Spielen bietet Insomniac Games aufregende Neuigkeiten. Die Spider-Man-Spiele sowie „Ratchet & Clank: Rift Apart“ nutzen die neue Hardware der PS5 Pro, um in einem kompromisslosen Modus sowohl 4K-Auflösung als auch 60 FPS zu kombinieren. Besonders hervorzuheben ist, dass Raytracing-Features beibehalten werden, was das Spielerlebnis auf ein neues Niveau hebt. Mike Fitzgerald von Insomniac betont, wie sehr die Spieler von den grafischen Verbesserungen profitieren werden.

Die PS5 Pro macht zwar alles besser, die ganz neuen Spiele bleiben vorerst aber aus

Third-Party-Entwickler stimmen ins gleiche Lied ein

Ein weiteres Highlight kommt von Avalanche Software, die „Hogwarts Legacy“ für die PS5 Pro verbessert haben. Das Team nutzte die höhere Leistungsfähigkeit der Konsole, um sowohl die visuellen Modi „Performance“ als auch „Fidelity“ zu optimieren. Durch den Einsatz von PSSR wird das Spiel in höherer Auflösung und mit schärferen Texturen dargestellt, während neue Raytracing-Features für atemberaubende Reflexionen und Schatten in den verschiedenen Bereichen von Hogwarts sorgen.

Capcom zeigt sich begeistert von den Möglichkeiten, die die PS5 Pro für „Dragon’s Dogma 2“ und „Resident Evil Village“ bietet. Insbesondere die gesteigerte Bildrate und die Nutzung von Raytracing verbessern das Spielerlebnis, während in „Resident Evil 4“ die dynamische Action durch die hohe Bildrate noch intensiver wird.

Auch Electronic Arts und BioWare machen sich die Hardware der PS5 Pro zunutze, um „Dragon Age: The Veilguard“ und „Star Wars Jedi: Survivor“ zu verbessern. Die höhere Auflösung, Raytracing-Umgebungsverdeckung und der KI-basierte Upscaler sorgen für eine beeindruckende visuelle Qualität.

Koei Tecmo, Konami und Remedy setzen ebenfalls auf die neuen Möglichkeiten der Konsole. „Rise of the Ronin“, „Metal Gear Solid Delta“ und „Alan Wake 2“ profitieren von höherer Bildrate, besseren Effekten und Raytracing, was die Immersion und den Realismus der Spiele erheblich steigert.

Zum Abschluss betonen Ubisoft und Square Enix, wie „The Crew Motorfest“ und „Final Fantasy VII Rebirth“ dank der verbesserten GPU-Leistung und Raytracing-Technologie auf der PS5 Pro ein intensiveres Spielerlebnis bieten. Speziell bei „Final Fantasy VII Rebirth“ führt die neue Architektur der PS5 Pro zu einer verbesserten Darstellung von Umgebungen, Kämpfen und Zwischensequenzen, was die Immersion noch weiter erhöht.

Insgesamt zeigt der Artikel deutlich, wie die PS5 Pro Entwicklern ermöglicht, bestehende Spiele zu optimieren und zukünftige Titel visuell und technisch auf ein neues Level zu heben. Bleibt trotzdem die Frage, ob sich das Upgrade für 799 Euro lohnt. Das bisherige Launch-Line-up der PS5 Pro ist nämlich nur ein Aufguss bestehender Titel, die einen Day One-Kauf nicht zwingend rechtfertigen.