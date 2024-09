Dragon Age: The Veilguard – Neue Eindrücke aus dem State of Play-Showcase

Im Trailer tritt der Protagonist Rook, begleitet von seinen GefährtTaash und Lucanis, gegen einen bedrohlichen Drachen an. Dieser wurde von den verdorbenen Göttern auf die Welt von Thedas losgelassen. Besonders hervorgehoben wird die Magierklasse, die im Kampf ihre Gegner mit dem neuen Skillrad sowohl in Flammen aufgehen lässt als auch einfriert, sie durch Elektroschocks vernichtet oder mit mächtigen magischen Kräften zermalmt.

EA und BioWare haben während des State of Play einen neuen Gameplay-Trailer für „Dragon Age: The Veilguard“ veröffentlicht.

