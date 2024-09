PlayStation Plus Extra: Sony legt einen ihrer größten Blockbuster zum Outbreak Day drauf

Sony hat heute die neuen Spiele für PlayStation Plus Essential angekündigt, die ab Oktober erhältlich sein werden. Bevor diese jedoch verfügbar sind, sorgt der Outbreak Day am 26. September für eine besondere Überraschung: Einer der größten Blockbuster von Sony, The Last of Us Part 1, wird anlässlich dieses Ereignisses erneut ins Rampenlicht gerückt und dem PlayStation Plus Extra-Katalog hinzugefügt.

Die Handlung von The Last of Us setzt 20 Jahre nach dem Ausbruch einer verheerenden Infektion ein, die durch den mutierten Cordyceps-Pilz verursacht wurde. Spielerinnen und Spieler schlüpfen in die Rolle von Joel, einem Überlebenden, der die 14-jährige Ellie durch ein von Infizierten und feindseligen Banden beherrschtes Amerika führen muss. Ellie ist in einer streng kontrollierten Quarantänezone aufgewachsen und hat die Außenwelt nie zuvor gesehen.

Der Erfolg von Naughty Dogs Horror-Meisterwerk führte zur Entwicklung einer HBO-Serie, die weltweit gefeiert wurde. Die zweite Staffel dieser Adaption soll voraussichtlich im ersten Quartal 2025 ausgestrahlt werden.

Joel and Ellie's unforgettable adventure, enhanced for PS5 🏹🧱



The Last of Us Part I comes to PlayStation Plus Game Catalog this Thursday. pic.twitter.com/YtiVMbILYo — PlayStation (@PlayStation) September 25, 2024

Kein Upgrade für PS5 Pro

Die im September 2022 für die PS5 veröffentlichte Version von The Last of Us Part 1 ist eine überarbeitete und visuell beeindruckende Fassung des ursprünglichen Spiels, das ursprünglich für die PS3 und später für die PS4 erschien. Dank der zusätzlichen Rechenleistung der PS5 erstrahlen die Charaktermodelle und die Umgebungen in neuer Pracht. Spieler können zwischen zwei Grafikmodi wählen, die entweder die Auflösung oder die Bildwiederholrate priorisieren. Zusätzlich enthält diese Edition auch die Erweiterung The Last of Us: Left Behind, die eine wichtige Hintergrundgeschichte zu einem der Hauptcharaktere erzählt.

Ein PS5 Pro-Upgrade für The Last of Us Part 1 wird es jedoch vorerst nicht geben, da dieses besondere Feature bislang The Last of Us Part 2 vorbehalten bleibt.

Das scheint das bislang auch einzige Highlight zu sein, das Naughty Dog für den diejährigen Outbreak Day geplant hat.