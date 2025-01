Selbst Krafton fürchtet sich vor GTA 6 – Was erwartet uns 2025?

Der Gedanke, dass GTA 6 die Gaming-Welt im Sturm erobern und alles andere in den Schatten stellen könnte, „raubt mir nachts den Schlaf“. Diese Aussage kommt vom Krafton-Advisor Mike Fischer, der als Professor of Interactive Media at the University of Southern California, tätig ist. Warum? Weil Rockstar Games mit seinem neuesten Blockbuster ein Spiel erschafft, das möglicherweise Zeit, Geld und Aufmerksamkeit der gesamten Community verschlingt – eine potenzielle Monopolstellung in der Gaming-Branche.

Saugt GTA 6 die Gaming-Welt vollständig auf?

Womöglich nicht, denn nicht alle teilen diese düstere Vision. Brancheninsider argumentieren, dass GTA 6 keinen Einfluss auf andere Genres haben wird. Rennspiele, Sportspiele und Prügler werden weiterhin ihre Fans finden. Aber ich bin skeptisch. Warum? Ein Blick in die Vergangenheit liefert den besten Beweis.

Fischer blickt hierzu zurück: Als Fallout 4 2015 erschien, wurde Microsofts zeitexklusives Tomb Raider fast unter den Trümmern der Fallout-Hype-Welle begraben. Trotz unterschiedlicher Genres fraß die Strahlkraft des einen Spiels einen Großteil der Aufmerksamkeit und damit der Verkaufszahlen des anderen. Und GTA 6? Nun, das wird kein gewöhnlicher Release. Es ist das Gaming-Äquivalent eines Hollywood-Blockbusters, ein Projekt, das die Grenzen von Immersion, Größe und Technologie sprengen wird.

GTA 6 bringt alles zum Explodieren

Was bedeutet das für 2025? Erstens werden die Verkaufszahlen von Konsolen wie der PS5 Pro und der Xbox Series X explodieren. Diese Generation hat bisher kein Spiel geliefert, das wirklich jeden Spieler in seinen Bann zieht – kein Final Fantasy VII, kein Gran Turismo, kein Gears of War. GTA 6 könnte das ändern. Es könnte das erste Spiel dieser Generation sein, das die Massen zum Hardware-Upgrade treibt.

Doch es gibt auch Schattenseiten. Kleine Studios könnten Schwierigkeiten haben, im Fahrwasser eines solchen Giganten zu überleben. AAA-Titel, die zeitgleich veröffentlicht werden, könnten unter den Erwartungen bleiben – nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil sie im Vergleich einfach verblassen. Krafton, bekannt für PUBG, sieht dieser Herausforderung mit gemischten Gefühlen entgegen. Ein Flop oder auch nur ein durchschnittlicher Erfolg könnte unter der Dominanz von GTA 6 zu einem finanziellen Desaster werden.

Die Branche steht vor einem Umbruch. 2025 wird entweder das Jahr, in dem Gaming eine neue Dimension erreicht – oder eines, das viele Studios in die Knie zwingt. Was bleibt, ist abzuwarten, ob GTA 6 den Markt belebt oder erdrückt. Vorausgesetzt, GTA 6 erscheint tatsächlich in diesem Jahr, woran einige Branchenkenner nicht mehr glauben.