Rebel Wolves enthüllt: Ein erster Blick auf The Blood of Dawnwalker

Das neue Action-RPG The Blood of Dawnwalker von Rebel Wolves und Bandai Namco, entwickelt mit der Unreal Engine 5, verspricht eine düstere Reise in eine alternative Version des 14. Jahrhunderts. Das ambitionierte Studio, mitbegründet von The Witcher 3-Regisseur Konrad Tomaszkiewicz, zeigte in einem Stream erste Einblicke in diese faszinierende Welt.

Eine düstere Vision des Mittelalters

In The Blood of Dawnwalker haben die Vampire die Macht übernommen und stürzen das Land in Chaos und Legenden. Spieler finden sich in Vale Sangora, den Karpaten, wieder, wo sie in die Rolle von Coen schlüpfen. Coen, ein junger Mann, wird in einen sogenannten Dawnwalker verwandelt – halb Mensch, halb Vampir. Mit einer Frist von 30 Tagen stehen sie vor der Wahl: Retten sie Coens Familie oder nehmen sie Rache an dem Vampir, der ihn verwandelt hat?

„Zeit ist der Schlüssel“, betont Tomaszkiewicz. Spieler werden in einem narrativen Sandbox-Spiel vor Entscheidungen gestellt, die das Schicksal der Spielwelt prägen. Nebenquests und Hauptquests verschwimmen, was jede Entscheidung wichtiger macht. Das System sorgt dafür, dass kein Durchlauf dem anderen gleicht.

Entscheidungen, die alles verändern

Coens Transformation in einen Dawnwalker eröffnet Gameplay-Möglichkeiten, die sich an der Tageszeit orientieren. Tagsüber menschlicher, nachts stärker und vampirischer – die Fähigkeiten spiegeln die Dualität seiner Existenz wider. Doch die Frage bleibt: Bleiben Spieler:innen ihren menschlichen Wurzeln treu oder geben sie sich den dunklen Kräften hin?

Das Opening zeigt Coen, seine Schwester Lunka und den Vampir-Anführer Lord Brencis zwei Jahre vor den Hauptereignissen. Dieser Prolog bereitet den Boden für eine Saga voller Verrat, Hoffnung und moralischer Dilemmata. Rebel Wolves plant, im Sommer einen tieferen Einblick ins Gameplay zu geben. Mit Spannung erwarten Fans Updates, die weitere Geheimnisse der dunklen Welt von The Blood of Dawnwalker enthüllen werden.

Wann der Titel erscheint, ist gegenwärtig offen.