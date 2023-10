Sony kündigt InZone Buds fürs Gaming an

Die InZone Buds werden schon in Kürze für 199 EUR erhältlich sein. Verfügbar sind diese ab sofort bei Otto.de und in schwarz und weiß zur Auswahl.

Mit den InZone Buds wurde außerdem das Spielen in Teams berücksichtigt. Das Mikrofon nutzt dazu einen Algorithmus, der auf einem AI DNN (Deep Neural Network) mit mehr als 500 Millionen Stimmproben basiert, um Umgebungsgeräusche wie Lüfter und Tastenanschläge zu unterdrücken und gleichzeitig die Stimme präzise zu extrahieren. Active Noise Cancelling sorgt außerdem für ablenkungsfreies Spielen und eine hochwertige Geräuschkulisse, selbst im Freien oder in lauten Umgebungen.

What do you think?