Sony plant angeblich die Rückkehr alter PlayStation-Klassiker

Welche Spiele am Ende tatsächlich wiederbelebt werden, bleibt vorerst ein Rätsel. Doch die Diskussionen, die durch dieses Gerücht angestoßen wurden, beweisen, dass das Interesse an Sonys älteren Marken ungebrochen ist. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Sony mit einer offiziellen Ankündigung den Nostalgie-Traum vieler Fans wahr werden lässt. Bis dahin heißt es: spekulieren, hoffen und vielleicht den ein oder anderen Klassiker im PlayStation Store wiederentdecken.

Die Liste der potenziellen Kandidaten ist lang – schließlich hat Sony im Laufe der Jahre eine beeindruckende Sammlung an Marken aufgebaut. Eine der heißesten Spekulationen dreht sich um „ Sly Cooper „. Die kürzliche Rückkehr der Originalspiele in den PlayStation Store hat Fans hoffen lassen, doch der Kultstatus der Serie könnte sie von Robinsons „kleineren“ Projekten ausschließen.

Sony könnte daran arbeiten, alte und vielleicht längst vergessene Spiele-IPs wieder aufleben zu lassen. Diese Spekulationen wurden durch eine Aussage in einem Video Game Podcast befeuert. Dort heißt es, dass Sony an mehreren „Deep-Cut“-Projekten arbeite, blieb aber mit Details vage. Die Meldung folgt auf Sonys kürzliche Aussage , dass sämtliche Marken stets neu evaluiert werden.

