Sowden House: Psychologischer Thriller der L.A. Noire-Macher geleakt

Demnach scheint „Sowden House“ ein durchweg spannendes Projekt zu werden, wenn man den Worten von Garbett Glauben schenken kann. Zum möglichen Hintergrund des Spiels findet sich, dass dies ein historisches Herrenhaus war, das in Los Angeles im Jahr 1926 vom Architekten Lloyd Wright entworfen wurde. Es ist im einzigartigen Maya-Revival-Stil gehalten und für seinen Innenhof und die dramatische Fassade bekannt. Es gilt als eines der bekanntesten Anwesen in Los Angeles.

„Von den Machern von L.A. Noire kommt Sowden House, ein Psychothriller, der ebenfalls in den 1940er Jahren in L.A. spielt und euch an eurem Verstand zweifeln lassen wird (so wie ich es getan habe, seit ich die Musik für dieses Projekt geschrieben habe).

Das australische Entwicklerteam hinter „L.A. Noire“ arbeitet an einem neuen Psycho-Thriller, der sich „Sowden House“ nennt und in einem ähnlichen Setting in den 1940er Jahren spielt.

