Für Fans ein Muss: Beyond Good and Evil 20th Anniversary Edition Collector’s Edition

Die 20th Anniversary Edition richtet sich sowohl an langjährige Fans, die Hillys erneut besuchen wollen, als auch an Neulinge, die dieses wegweisende Abenteuer zum ersten Mal erleben können.

Die „Beyond Good and Evil – 20th Anniversary Edition“ ist ein liebevoll aufgefrischtes Remaster des kultigen Action-Adventures, das 2003 viele Spieler begeisterte. Darin schlüpfen diese erneut in die Rolle der wagemutigen Fotojournalistin Jade und erkunde mit ihrem schweineartigen Onkel Pey’J den Planeten Hillys.

What do you think?