Bleach: Rebirth of Souls – Neues Fight-Game von Bandai Namco angekündigt

In „Bleach: Rebirth of Souls“ kann ein einziger Schlag die Niederlage für dich oder deinen Gegner bedeuten. Je verzweifelter die Situation, desto mächtiger wird man selbst und kann das Blatt im Kampf zu seinen Gunsten wenden und neue Formen und neue Klingen freischalten, um den Sieg vom Rand der Niederlage zu holen.

„Erwecke die Klinge in dir und wende dein Schicksal in Bleach: Rebirth of Souls! Stürze dich in spannende Kämpfe mit mächtigen Schwertfähigkeiten und Charakteren aus diesem legendären Anime-Franchise. Wähle deinen Lieblingscharakter und entfessele seine einzigartigen Schwertfähigkeiten! Nutze die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters und kontrolliere den Verlauf des Kampfes, um eine Chance zu finden, die die Niederlage deiner Feinde bedeutet.“

Die bisherigen Informationen zu sind recht übersichtlich, das sich ein wenig an der SoulsCalibur-Serie orientiert, aber auf den Anime-Style der Vorlage setzt. Das Spiel folgt der Originalgeschichte des Anime und enthält Charaktere aus der Serie. In der Beschreibung heißt es bisher:

