Suicide Squad: Kill the Justice League – Ein letztes Update, unrühmlicher Abschied und großes Geheimnis gelüftet

Für Rocksteady und Warner Bros. bleibt nur die Hoffnung, aus diesem Desaster zu lernen. Ob das nächste Projekt – Gerüchten zufolge ein Hogwarts Legacy Director’s Cut – eine Wiedergutmachung bringt, bleibt abzuwarten. Bis dahin bleibt Suicide Squad: Kill the Justice League ein abschreckendes Beispiel dafür, wie viel schiefgehen kann, wenn ein Spiel an seiner Zielgruppe vorbeientwickelt wird.

Die Fans sind sich einig: Rocksteady hat mit Suicide Squad: Kill the Justice League einen klassischen Fehlgriff gelandet. Vom Desaster der frühen Leaks – etwa Batmans Tod – bis hin zur ungeschickten Umsetzung des Live-Service-Formats blieb kaum ein Fehler aus. Das Spiel reiht sich nun in die Liste der größten Gaming-Flops der letzten Jahre ein, ein schmerzlicher Kontrast zu den gefeierten Batman: Arkham-Spielen desselben Studios.

Das Finale des Spiels sorgt für mehr Stirnrunzeln als Befriedigung. Die Enthüllung, dass alle „gestorbenen“ Mitglieder der Justice League in Wahrheit nur Klone waren, wirkt wie eine hastig eingefügte Retcon, die mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Warum haben die „echten“ Helden nichts unternommen, während Brainiac das Chaos regierte? Warum wird Wonder Woman, die im Spiel von einem Klon-Superman getötet wurde, komplett ignoriert?

