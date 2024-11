The First Descendant – Season 2: Void Chaser bringt neue Descendants

Neben neuen Story-Quests – etwa rund um die rachsüchtige Cyborg-Kämpferin Sharen – lockt Season 2 mit innovativen Waffen. Die explosive Hammer and Anvil und die elektrische Voltia Beam Rifle setzen neue Maßstäbe im Kampf. Besonders beeindruckend: Voltia kann Anti-Void-Schilde durchdringen und wird so zur unverzichtbaren Hilfe in Void-Missionen.

Die Welt von The First Descendant wird ab dem 5. Dezember 2024 noch größer und spannender: Entwickler Nexon hat einen packenden Trailer zu Season 2: Void Chaser veröffentlicht, der die Spieler auf neue Inhalte einstimmt. Fans dürfen sich auf neue Descendants, einen herausfordernden Dungeon, mächtige Waffen und noch mehr freuen.

