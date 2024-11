The Crew Motorfest: „Chase Squad“ – Wenn Need for Speed auf Burnout trifft

Wenn es um rasante Action, atemberaubende Verfolgungsjagden und exklusive Fahrzeuge geht, setzt „The Crew Motorfest“ mit der neuen „Chase Squad“-Erweiterung definitiv neue Maßstäbe. Als Teil des Year 2 Passes erwartet die Fans eine fesselnde Mischung aus Geschwindigkeit, Strategie und einzigartigen Fahrzeugen, die das Herz jedes Rennspielfans höherschlagen lassen. Fans von „Need for Speed“ und „Burnout“ sollten sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen!

Die „Chase Squad“-Erweiterung ist ein wahres Highlight für alle, die den Nervenkitzel intensiver Verfolgungsjagden lieben. Bis zu sieben einzigartige Fahrzeuge können der Sammlung hinzugefügt werden, jedes mit einer exklusiven Cop-Lackierung und einem unverkennbaren Stil, der die Straßen im Sturm erobern wird. Der Einstieg mit dem Audi RS6 (2021) in der Chase Squad Edition ist nur der Anfang eines adrenalinreichen Abenteuers, das die Spieler in eine Reihe von packenden Jagdszenarien eintauchen lässt. Hier gilt es, Rivalen unter Hochdruck auszuschalten – eine Herausforderung, die sowohl Geschick als auch strategisches Denken erfordert.

Doch „Chase Squad“ bietet noch mehr als nur spannende Verfolgungsjagden. Die Belohnungen sind beeindruckend und umfassen sogar einen Hubschrauber, der die Verfolgungsjagden auf ein völlig neues Level hebt. Dieses filmreife Feature ermöglicht es den Spielern, ihre Gegner aus der Luft zu verfolgen und neue taktische Möglichkeiten zu nutzen, um das Ziel endgültig zu stellen. Ein spektakulärer Gamechanger, der das Spielerlebnis revolutioniert.

Filmreife Szenen wie in Need for Speed

The Crew Motorfest trifft auf Burnout und Need for Speed

„Chase Squad“ könnte man als gelungene Mischung aus den populären Verfolgungsjagden aus „Need for Speed“ und den spektakulären Crashs aus „Burnout“ beschreiben. Nach einer eher gemächlichen Verfolgungsjagd, bei der man zunächst einen gewissen Abstand zum Gejagten halten muss, um ihn eindeutig als Ziel zu identifizieren, wird irgendwann die offizielle Treibjagd eröffnet. Das Ziel: den Gegner komplett zu schrotten, bevor dieser entkommen kann oder sein eigenes Ziel erreicht.

Ubisoft spart in „Chase Squad“ alles andere als mit Action. Abgesehen davon, dass der gesamte Bildschirm in blau-rote Neonlichter getaucht wird und die typischen Sirenen auf dem Dach heulen, kracht und knallt es an jeder Ecke. Besonders im Team wird das Ziel zu einem regelrechten Pingpongball, der zwischen euren Fahrzeugen hin- und hergeschreddert wird. Je mehr aufeinanderfolgende Crashs und Kollisionen erzielt werden, desto höher steigt der Schadens-Multiplikator. Erst mit dem letzten Tropfen Benzin im Tank könnt ihr zum finalen Takedown ansetzen, was in einer spektakulären Crash-Animation endet. Abgerundet wird dieses Spektakel durch die Verfolgung der Polizeihubschrauber aus der Luft, die ein filmreifes Niveau bieten und den Adrenalinkick perfekt abrunden.

Herausforderungen für die ganz Mutigen

Wer es etwas ruhiger mag, kann mit „Chase Squad“ auch anspruchsvollere Hinderniskurse absolvieren und so sein XP-Level steigern. Das Ganze wirkt wie eine Polizeiausbildung, in der präzises Lenken und schnelles Reaktionsvermögen gefordert werden. Nicht weniger spannend geht es auf der neuen Insel Maui zu, die vor allem mit weiten und breiten Straßen punktet, auf denen man seine High-Performance-Cars bis zum Äußersten austesten kann, ohne ständig irgendwo anzuecken.

In der brandneuen „Chase Squad“-Playlist perfektioniert ihr euer Können in Hochgeschwindigkeitsmanövern und effizienten Eliminierungen. Euch erwarten adrenalingeladene Missionen, die euer ganzes Geschick fordern. Die malerische, aber tückische Open World auf Maui und Oahu dient dabei als spektakuläre Kulisse, um Rivalen aus dem Weg zu räumen und euren Namen in die Legenden der Straße einzutragen. Jede erfolgreich abgeschlossene Verfolgungsjagd bringt euch nicht nur dem Ruhm näher, sondern auch der vollständigen Freischaltung der „Chase Squad“-Fahrzeugkollektion – eine Belohnung, die Träume wahr werden lässt.

Chase Squad: Verfolgung aus dem Hubschrauber wird zum absoluten Spektakel

Exklusive Fahrzeuge und High-End-Grafik

Der Year 2 Pass von The Crew Motorfest hebt das Spielerlebnis auf ein neues Level: Neben der actiongeladenen „Chase Squad“-Playlist erwarten euch bis Oktober 2025 monatlich neue Premium-Fahrzeuge. Freut euch auf Legenden wie den BMW M5 CS (2022) oder den kultigen Nissan Skyline GT-R R32 (1989) – Must-Haves für jede Autosammlung. Noch beeindruckender wird das Ganze durch die PS5-Pro-Unterstützung: Dank pixelgenauer Grafik verschmelzen Realität und Spielwelt hier zu einem visuellen Spektakel, das jedes Rennen zu einem Fest für die Sinne macht.

Insgesamt steigert „The Crew Motorfest“ mit „Chase Squad“ das ohnehin beeindruckende Racing-Erlebnis des Hauptspiels um ein Vielfaches. Die perfekte Mischung aus Geschwindigkeit, Strategie und exklusiven Inhalten macht es zu einem Muss für alle Adrenalin-Junkies und Fans von actiongeladenen Verfolgungsjagden.