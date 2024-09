The Midnight Walk: Spannendes Dark-Fantasy-Adventure für PS5 und PS VR2 enthüllt

Was „Midnight Walk“ besonders auszeichnet, ist die Detailverliebtheit, mit der die Umgebung und Charaktere gestaltet wurden. Alles – von den sabbernden Monstern bis hin zu den verdrehten, struppigen Baumkronen, die den Pfad säumen – wurde zunächst physisch aus Ton geformt und dann mit großer Sorgfalt in die digitale Welt übertragen. Dieses Verfahren verleiht dem Spiel einen einzigartigen Stop-Motion-Look, der es von anderen Titeln abhebt.

Im Zentrum des Spiels steht The Burnt One, eine geheimnisvolle Kreatur, die sich aus einem schlammigen Grab befreit hat. Ihre Reise beginnt, als sie auf Potboy, eine kleine Laternenkreatur, trifft, die erloschen ist und von den Spielern zum Leben erweckt werden muss. Gemeinsam machen sie sich auf den Weg entlang des Midnight Walk, einem gefährlichen, alptraumhaften Pfad, der voller seltsamer Kreaturen und unheimlicher Geschichten ist.

Jedes Element dieser handgefertigten Welt wurde aus Ton modelliert und anschließend per 3D-Scan in das Spiel integriert, was ihm einen der einzigartigsten visuellen Stile verleiht, die man bislang gesehen hat. Recht ähnlich entstand zum Beispiel auch „Harold Halibot“, das für seinen Artstyle überall gelobt wurde.

Eine der größten Überraschungen des heutigen State of Play war zweifellos „Midnight Walk“, ein neuer Titel von Moonhood, den Entwicklern von „Lost in Random“. Das Spiel wird im Frühjahr 2025 für PS5 und PlayStation VR2 veröffentlicht und verspricht, ein düsteres Fantasy-Abenteuer zu werden – doch mit einem außergewöhnlichen Twist: Es ist buchstäblich aus Ton geformt.

What do you think?