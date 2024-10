The Texas Chain Saw Massacre: Halloween-DLC und Pläne enthüllt

Gun Media nutzt das bevorstehende Halloween-Event, um in The Texas Chain Saw Massacre in die passende Atmosphäre zu tauchen. Dazu gehört ein Halloween-inspiriertet DLC und Ergänzungen für den neuesten Spielmodus Rush Week.

Am 22. Oktober wird ein neuer, Halloween-inspirierter DLC veröffentlicht, der den Spielern ermöglicht, ihre Sorority Girls in festliche Outfits zu kleiden. Das Halloween Pack bringt eine bunte Auswahl an kosmetischen Objekten mit sich: Hexe, Cowgirl, Nonne, Teufel oder Kätzchen. Spieler können zu Beginn jedes Spiels wählen, welches Outfit sie tragen möchten. Diese neuen Looks sind für alle Sorority Girls verfügbar, sodass jeder Spieler seine eigene individuelle Note ins Spiel einbringen kann.

Das Halloween Pack ist speziell für den neuen Spielmodus Rush Week gedacht, der den Nervenkitzel und die Spannung noch weiter steigert. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass das Pack nicht im TCSM Content Pass enthalten ist. Interessierte Spieler können es ab Dienstag für 4,99 USD im Store ihrer bevorzugten Plattform erwerben und sich auf eine festliche Atmosphäre während ihrer Spiele freuen.

Änderungen am Spielsystem

In anderen Neuigkeiten zu The Texas Chain Saw Massacre hat das Gun-Team ebenfalls Änderungen am Greifsystem des Spiels vorgestellt. In einem Beitrag auf ihrem Community Hub erklärte Mattshotcha, der Brand Manager bei Gun Interactive, die Motivation hinter diesen Anpassungen. „Mit dieser Überarbeitung des Grapples wollten wir die Nahkampfmechanik natürlicher gestalten. Wir wollten den One-Hit-Kill entfernen, da es sich unfair anfühlte, wenn ein Opfer bei voller Gesundheit von einem herbeieilenden Familienmitglied besiegt wurde“, so Mattshotcha.

Die neue Mechanik bringt ein Gefühl von Risiko und Belohnung ins Spiel. Spieler können jetzt besser einschätzen, wann ein Nahkampf sinnvoll ist und ob sie sich dem Risiko aussetzen wollen, gegen die Familie zu kämpfen.