Throne and Liberty erreicht 4,5 Millionen registrierte Spieler und unzählige tote Monster

Seit seinem Launch vor einem Monat hat Throne and Liberty die Welt von Solisium mit einer beeindruckenden Spieleranzahl erobert. Mehr als 4,5 Millionen registrierte Spieler haben sich dem MMORPG angeschlossen und machen die Jagd auf Monster und die Erkundung der riesigen Welt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Diese Zahl wurde nun durch Amazon Games in einer neuen Infografik bestätigt, die spannende Einblicke in die Aktivitäten der Spieler gewährt.

Spieler und Wolfspopulation nimmt zu

Die Zahlen sind nicht nur für die Spieler selbst beeindruckend, sondern auch für die Flora und Fauna von Solisium. Insbesondere die Wolfspopulation hat unter der Jagd der abenteuerlustigen Spieler massiv gelitten. Doch nicht nur das: Auch die fliegenden Augäpfel, die in der Welt von Throne and Liberty als besonders mysteriös und gefährlich gelten, sind in Massen gefallen. Es scheint, als ob die Jagd auf die fantasievollen Kreaturen in Solisium einen neuen Höhepunkt erreicht hat, während die Spieler die Welt von bedrohlichen Monstern befreien – oder sie zumindest vorübergehend auslöschen.

Neben der Dekimierung der Tierwelt gibt es in der Infografik auch weitere interessante Daten. So erfahren wir, dass Spieler Tausende von Quests absolviert, zahllose Stunden in Kämpfen verbracht und dabei eine Reihe von Herausforderungen gemeistert haben. Das große Interesse an Throne and Liberty zeigt, wie sehr das MMORPG bei der Community Anklang findet – und das trotz der hohen Anforderungen, die es an die Spieler stellt.

Alles in allem ist der Start von Throne and Liberty ein voller Erfolg, und es wird spannend sein zu sehen, wie sich die Zahl der Spieler und die Monsterstatistiken in den kommenden Monaten weiter entwickeln werden. Eines steht jedoch fest: Solisium ist ein Ort, an dem die Jagd niemals endet.